Editora realiza bazar de livros com descontos de até 90%

Já no clima das confraternizações de fim de ano, a Editora Senac realiza o Bazar de Natal com descontos de até 90% em livros. A ação acontece de 9 a 13 de dezembro, no Senac Centro, e de 16 a 20, no Senac Reference.

Há obras das áreas de arquitetura, artes, comunicação, administração e negócios, gastronomia, turismo, desenvolvimento social, design e moda, além de outros temas.

Entre os destaques, o livro de Lederly Mendonça "A espetacular arte de desenhar quadrinhos", para quem deseja aprender a ilustrar. Já para tem interesse em anatomia, o destaque é para "Corpo humano: órgãos, sistemas e funcionamento", de Rafael Zorzi.

Serviço

Bazar de Natal da Livraria Senac

No Senac Centro (Av. Tristão Gonçalves, 1245)

Dias: 09 a 13 de dezembro, das 8h às 20h

No Senac Reference (Av. Desembargador Moreira, 1301)

Dias: 16 a 20 de dezembro, das 8h às 20h