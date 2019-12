Disney divulga novo trailer do live-action de Mulan

Nesta quinta-feira (5), a Disney liberou mais um trailer do live-action de Mulan. As cenas, recortadas em cerca de dois minutos e meio, são embaladas por um instrumental da música "Reflection", interpretada na versão original pela cantora Christina Aguilera. O filme estreia no Brasil no dia 26 de março de 2020.

O trailer deixa claro que o personagem da animação Mushu, será substituído por uma fênix. A história clássica de Mulan, que vai pra guerra disfarçada de homem no lugar de seu pai, será o foco do live-action. A aventura garante a protagonista o respeito de toda a China.

O filme é dirigido por The Niki Caro com roteiro de Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek. A personagem principal é interpretada pela atriz Yifei Liu.