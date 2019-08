Débora Nascimento diz que amamentar a ajudou a ser forte durante separação de Loreto

Débora Nascimento, 34, afirmou que a maternidade e a possibilidade de poder amamentar a filha, Bella, 1, a ajudaram a ser mais forte e a enfrentar momentos difíceis da sua vida.

"Eu sempre lembrava que eu tinha que me manter íntegra, no meu prumo, para poder dar o suporte para a minha filha, e que eu era capaz disso. Apesar de tudo, eu não ia fazer da minha filha vítima -essa palavra é horrível, porque eu nunca me senti vítima de nada. Mas eu não ia passar para a minha filha sequelas do que o mundo estava fazendo comigo", disse ela à reportagem, na tarde desta quinta-feira (8).

Em fevereiro deste ano, a atriz e o ator José Loreto, pai da menina, anunciaram o fim do casamento. O término foi cercado de muita especulação e suspeitas de que o ator a teria traído.

Além de ajudar no processo da separação, Débora afirmou que continuar dando de mamar para a filha a auxiliou em outros momentos, como na hora em que ela teve de conciliar o trabalho com a maternidade. A atriz voltou a gravar (ela estava na novela "Verão 90") quando Bella tinha cinco meses.

Ela me deu força por meio dessa postura do tipo: 'Minha filha não vai sofrer o que eu posso sofrer do mundo. E isso me fez ficar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E até hoje as coisas que eu enfrento, eu penso muito nela", contou.

A atriz também disse que a experiência da maternidade lhe tornou mais potente e abriu horizontes. Como resultado disso, ela começou a desenvolver um projeto autoral artístico, que deve apresentar para o público no início de 2020, mas que ainda não pode dar muitos detalhes.

Eu entendi que eu sou uma mãe que trabalha, que fico feliz e plena trabalhando. Então, ela também vai saber isso, que é ótimo ter uma mãe que fica feliz trabalhando".

Ao lado da também atriz Milena Toscano e de especialistas na área, Débora participou nesta quinta-feira (8) do Conversa de Mãe, evento promovido pela rede de lojas Alô Bebê, em São Paulo.

No bate-papo com outras mães e gestantes, a atriz falou sobre as dificuldades que teve no início para amamentar a filha, mesmo tendo pesquisado muito sobre o assunto quando ainda estava grávida.

"Não foi um processo tão suave assim, eu sofri um bocado. No começo, eu tive fissuras, dores, ficava preocupada com ela", contou. Com o tempo, tudo foi se ajeitando. Bella está hoje com um ano e três meses e continua mamando no peito. "Acredito que o desmame não será tão fácil, mas não temos prazo para isso", disse.

Na conversa, a atriz comentou que sentia uma certa vergonha de dar de mamar em público, o que também foi se transformando aos poucos, quando ela percebeu que essa apreensão pelo olhar do outro era uma sequela da opressão de "uma sociedade machista". "Fui entendendo que não, que eu sou livre e vou amamentar onde eu quiser, porque a minha filha vai ter fome, e eu vou fazer isso. E aí o desconforto é da cabeça do outro".

Débora também contou que procura ser muito clara e verdadeira com Bella. "Ela já entrou em contato com a tristeza através de mim. E eu não escondo da minha filha. Mas o momento que estou com ela, procuro estar presente, bem, feliz. E se eu estou com alguma questão, ela vai sentir que eu estou com alguma questão, mas mesmo assim eu estou ali, entregue para ela", disse.

Por fim, ela disse que deseja criar uma mulher livre e, desde cedo, "empoderada" e autoconfiante. "A minha maior preocupação realmente é reafirmar para a minha filha que ela pode ser o que ela quiser, e que ela é muito potente", concluiu.