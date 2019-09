Dança, festivais de música e humor: confira a programação cultural da semana

A última semana de setembro tem agenda cultural agitada no Ceará. Pacatuba recebe o poeta Bráulio Bessa no II Festival Letras & Músicas no sábado (28). O cantor Xand Avião traz mais uma edição do Aviões Fantasy para Fortaleza, com shows ainda de Anitta, Gusttavo Lima e Bhaskar. Na quarta-feira (25), tem muito samba com a Roda de Samba Delas no Mercado dos Pinhões. Em comemoração aos 100 anos de Estriga, a capital cearense recebe programação especial com ciclos de palestras e visitas. Confira os eventos que acontecem em Fortaleza nesta semana.

Aviões Fantasy

Gusttavo Lima é uma das atrações do Aviões Fantasy 2019 Divulgação

Sábado (28), às 21h, no Estacionamento da Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901, Castelão). Ingressos: de R$55 a R$1012.

Acontece neste sábado (28) mais uma edição do Aviões Fantasy, a festa à fantasia sob o comando de Xand Avião. O tema deste ano é Atlantis, em referência à ilha submersa. Além do forrozeiro, apresentam-se ainda Anitta, Gusttavo Lima e o DJ Bhaskar.

II Festival Letras & Músicas de Pacatuba

Poeta Bráulio Bessa marca presença em encerramento de Festival Divulgação

De quinta-feira (26) a sábado (28), na Praça da Matriz, Pacatuba - Ceará. Grátis.

O II Festival Letras & Músicas movimenta a cidade de Pacatuba com programação gratuita e diversa proporcionando o intercâmbio de linguagens do universo da literatura e da música no Ceará. Neste ano, a grande atração é participação do poeta do poeta Bráulio Bessa no encerramento do evento na noite do dia 28.

Roda de Samba Delas

Grupo SambaDelas se apresenta no Mercado dos Pinhões Reprodução / Facebook

Quarta-feira (25), às 19h, no Mercado dos Pinhões (Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli, Praia de Iracema). Grátis.

Quarta-feira é dia de samba no Mercado dos Pinhões. As meninas da Roda de Samba Delas trazem o melhor do ritmo para o público, em um grupo formado inteiramente por mulheres.

Espetáculo Morte Anunciada

O espetáculo é baseado na obra de Gabriel Garcia Marquez Divulgação

Sábado (28), às 19h30, na Casa Juvenal Galeno (Rua General Sampaio, 1128, Centro). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3252.3561).

O monólogo é uma adaptação da obra literária "Crônica de Uma Morte Anunciada", de Gabriel Garcia Marquez, encenado pelo ator Oscar Roney sob a direção de Francinice Campos.

Semana Circo, Memória e Formação

Neto Holanda ministra oficina na Semana de programação Reprodução / Rondinelle De Paula

Dias 23 a 27 de setembro, na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro). Grátis. (3252.1444)

A Semana Circo, Memória e Formação acontece com atenção para a formação em Circo e sua potência junto às juventudes, com uma programação rodas de conversa, oficinas, apresentações artísticas e espetáculos circenses voltados para o debate das metodologias utilizadas para o ensino da arte circense.

Jonnata Doll & Os Garotos Solventes: Alienígena

Jonnata Doll e Os Garotos Solventes apresentam show do terceiro disco Reprodução / Instagram

Domingo (29), às 18h, no Cineteatro São Luiz (RUa Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3452.)

“Alienígena” é o terceiro álbum da banda “Jonnata Doll & Os Garotos Solventes” e traz uma visão singular de São Paulo, a partir de dez canções sobre o que Doll viu e sentiu. Ele desvela a capital aos sentidos de quem chega, nas diversas narrativas que figuram em seu imaginário e que buscam a autobiografia sempre dentro da relação com o outro.

Preta Música - Ellen Oléria e OQuadro

Ellen Oléria se junta a OQuadro para apresentar o Preta Música Reprodução / Fernanda Maia

Dias 27 a 29 de setembro. Sexta, às 20h, sábado, às 18h e 20h, domingo, às 19h, na CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3453.1770)

A CAIXA Cultural Fortaleza apresenta o show Preta Música, que reúne a cantora Ellen Oléria e o grupo de rap OQuadro numa reverência à música negra brasileira. Além de visibilizar a criação de artistas negros, o roteiro do espetáculo passa pela discussão sobre os avanços contra o racismo e a celebração da igualdade.

Edinho e Yayá Vilas Boas em Leve Liberdade Leve

Pai e filha se juntam para apresentar o show "Leve Liberdade Leve" Divulgação

Sexta-feira (27), às 21h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$60 (inteira) e R$30 (meia). (3099.1290)

Um dos mais destacados cantores e compositores cearenses, Edinho Vilas Boas o show "Leve Liberdade Leve". Um espetáculo especial, em que ele divide o palco com sua filha, a também cantora, compositora e violonista Yayá Vilas Boas.

Playback: quem são os sujeitos dos discursos que cruzam nossas bocas?

O espetáculo retrata as relações da mídia Tomaz Maranhão

Sexta-feira (27), às 20h, no Teatro B. de Paiva (R. Bóris, 90, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Diversas vozes extraídas de programas de televisão, transmissões de rádio e vídeos da internet são dubladas pelos atores que questionam: quem são os sujeitos dos discursos que cruzam nossas bocas? Abordando nessa pergunta as mídias da comunicação e suas influências nas subjetividades, a peça se utiliza desse universo em sua construção estética com ações que se desdobram através de sobreposições entre corpos, vídeo e música. O espetáculo terá interpretação em Libras.

Afonso Padilha em "Alma de Pobre"

Afonso Padilha apresenta seu novo show de stand up Reprodução / Instagram

Sexta-feira (27), às 19h e às 22h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$70 (inteira) e R$35 (meia) na plateia alta; R$80 (inteira) e R$40 (meia) na plateia baixa B; R$100 (inteira) e R$50 (meia) na plateia baixa A. ()

Um dos maiores nomes da comédia brasileira, o humorista Afonso Padilha traz para capital cearense o seu novo show: Alma de Pobre. Afonso é comediante, humorista e roteirista. Possui três especiais de comédia no seu canal do YouTube e um na Netflix.

100 anos de Estrigas

Nilo Firmeza, mais conhecido como Estrigas, dedicou a vida às artes Francisco Souza

Até de 18 de outubro. Quinta (26) e sexta (27), às 15h, no Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Sábado (28), de 9h às 13h, no Minimuseu Firmeza (Rua Waldir Diogo - Mondubim). Grátis.

O centenário de um dos principais nomes das artes cearenses será celebrado com uma programação especial. Na quinta e sexta, terá um ciclo de palestras com temas referentes ao artista. Já no sábado, terá a programação do "O Baobá apresenta" com rodas de bordado, artes plásticas, visitas guiadas e apresentações artistícas.

VIII Temporal

De 23 a 27 de setembro. No Theatro José de Alencar, Vila das Artes e Cineteatro São Luiz. Grátis

A VIII edição do projeto Temporal - Encontros de Dança Contemporânea e Composição em Tempo Real apresenta programação que inclui ações formativas e espetáculos sobre a dança. Na sexta-feira (27), às 19h30, o TJA recebe a montagem Matagal, uma festa-performance idealizada a partir da realidade da cidade de Fortaleza. Já na quarta-feira (25), às 18h, é a ves da performance solo RÁ! com Conrado Falbo, artista recifense.