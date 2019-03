Confira a programação do Carnaval do interior do Ceará e da Região Metropolitana de Fortaleza

O axé será presente no interior do Ceará e na Região Metropolitana de Fortaleza, mas os cantores de forró é que comandarão a maioria das festas. Jonas Esticado, Wesley Safadão, Felipão e Taty Girl são alguns dos nomes presentes em diversos municípios. Alguns dos artistas realizam dois shows por noite. Selecionamos a programação dos principais festejos carnavalescos.



Confira:



Aracati

Na sexta-feira, dia 1º de março, começam as apresentações dos artistas nos trios elétricos na avenida principal. O encerramento será ao meio-dia da quarta-feira de Cinzas (6), com o cantor Felipão puxando o arrastão, com um show que vai fechar a folia na cidade. Anitta, Solange Almeida, Aldair Playboy, Luís Marcelo e Gabriel, Gabriel Diniz, Wallas Arrais, Sérgio Loroza, Serginho Pimenta Nativa, DJ Cris Leão e Hungria são algumas das principais atrações. Confira a programação completa no Diário do Nordeste.

Acopiara

O Carnaval acontece entre os dias 02 a 05 de março e terá as seguintes atrações: Jonas Esticado, Forró Real e Taty Girl gratuitamente. A atração mais badalada será Wesley Safadão. Mais informações em www.acopiara.ce.gov.br.

Banabuiú

Ao todo, 14 bandas compõem a programação para os foliões, entre elas, as bandas Forró Real e o cantor Júnior Vianna. Além de nomes de destaque, a relação completa de atrações de 2019 traz as bandas Léo Gordim, Claudio Ney e Juliana, Forró do Balançado, Forró do Orgulho, Pisada Forrozeira, os cantores Dieguim de Quixadá, André Vinícius e Igor Patyeli, além das atrações locais, Eyla Maria e Forró Quentão. Informações em www.facebook.com/GovBanabuiu.

Camocim



Os festejos carnavalescos do município de Camocim começam no dia 2 de março, a partir das 17h, na Praça da Estação. O Grupo Brincando na Praça animando o evento anima a festa. No dia 4, é a vez da banda Forró Real. No dia 5, se apresenta Felipão e Zambumbada. Mais informações em www.camocim.ce.gov.br.

Crato

A programação do Carnaval 2019 da cidade do Crato começou no dia 28 de fevereiro, e segue nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, com o objetivo de levar alegria com segurança aos cratenses e visitantes, trará mais de 20 grupos, entre batuques, bandas, grupos de frevo, troças e charangas. A Secretaria de Cultura informou que a concentração para os dias de festa inicia às 16h. Gaviões do Samba, Maracatu Uinu Erê, Tambores do Axé, Grupo de Choro Cochichando, DJ Diego Moreira, Grupo Quinteto, Tropa do Carnaval são algumas das atrações diárias. Mais informações em www.crato.ce.gov.br.

Ipu



A abertura da folia será sexta-feira (02) a partir das 12h no Bica a Parque, e à noite com o Bloco da Mala. Banda de Marchinhas, Banda Foxé, Luís Marcelo e Gabriel, Chicabana e Taty Girl são as principais atrações. Mais informações em www.ipu.ce.gov.br.

Juazeiro do Norte

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, através da Secretaria de Cultura, divulgou a programação do Carnaval Cultural de Juazeiro do Norte. O evento acontecerá nos dias 02 e 03 de março (sábado e domingo) na Praça do Teatro Marquise Branca. Dj Mônica, Vaval Moreno, Maracatu Nação Kariri, DJ Celso Bem são algumas das atrações. Informações no site www.juazeiro.ce.gov.br.



São Gonçalo do Amarante

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), realiza entre os dias 2 e 5 de março, o Carnaval da Alegria nos distritos do Pecém, Taíba, Croatá, Siupé e Salgado das Moreiras. A festa contará com cortejos, shows musicais, blocos carnavalescos e o tradicional “mela-mela”. Entre as principais atrações confirmadas estão a cantora Taty Girl, que se apresentará no domingo (3), no Pecém e na Taíba; o cantor Junior Viana, que também fará shows na Taíba e no Pecém, na segunda-feira (4); e Moraes e Banda, que se apresentará na terça-feira (5) no Pecém e sábado e domingo no Croatá. Informações em www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br.



Sobral

No período de Carnaval, de 2 a 5 de março, os distritos de Taperuaba, Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Jordão, Caioca, Patriarca e Jaibaras recebem atrações locais para animar a festa. Na sede, o último dia de folia será animado pelo tradicional desfile das escolas de samba, com saída da Praça Coluna da Hora rumo Praça São João, que traz ao público um show de arte e musicalidade dos artistas da terra. Informações www.sobral.ce.gov.br.

Pacoti

A prefeitura de Pacoti anunciou a programação do carnaval 2019, com mais de dez atrações, entre as principais estão Naldo Benny, Junior Viana, Taty Girl e Michele Andrade. Haverá ainda os shows das bandas Frevo e Folia, Só na Pegada, Forró do Mexe, Xé Loko, Balancear, Brenda e Barbara, Bota Bota João Bandeira, Forró Autorizado, Léo Gordim e Samuel Leal. Todos se apresentam entre os dias 2 e 5 de março. Mas a partir do dia primeiro, inicia a programação carnavalesca. Informações em www.pacoti.ce.gov.br.

Paracuru

A Prefeitura de Paracuru organizou uma programação imperdível para o carnaval 2019. A festa, que ocorre na Praça da Matriz, começa a partir das 21 horas do sábado, 02/03, e segue até as 3h30min da madrugada. No sábado, a animação fica por conta do Bonde Elétrico, Forró de Qualidade e Dellano Santos. No dia seguinte, domingo, a irreverente Lagosta Bronzeada sobe ao palco para tocar seus grandes sucessos. Na ocasião, Forró Sun7 e Hilário Neto também se apresentam.

Na segunda-feira, o forró de Junior Vianna toma conta do Carnaval 2019 de Paracuru. A Banda Versátil e Os Alfazemas completam a programação. Na terça-feira de carnaval, o forró das antigas da banda Painel de Controle será responsável por reviver as emoções dos foliões. Juarez e Banda e Hilário Neto também fazem parte do line up. informações www.paracuru.ce.gov.br.



Quixadá



A Prefeitura de Quixadá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promoverá nos dias 02, 03, 04 e 05 de março, o Carnaval Popular na Praça José de Barros. Em 2019, a programação contará com algumas novidades, dentre elas o retorno do tradicional mela-mela a partir das 17h e animação dos paredões de som automotivos. O circuito de paredões, como está sendo intitulado, acontecerá todos os dias também a partir das 17h, em duas noites, no domingo e na segunda-feira, a animação ficará exclusivamente por conta dos paredões.

As principais atrações subirão ao palco em duas noites, no sábado, a partir das 21h, a banda quixadaense Ygor Patyele e o cantor que arrastou multidões do último réveillon, Junior Vianna, prometem agitar o público com muito forró elétrico. Já na terça-feira, era a vez do também quixadaense Caio Brito animar os presentes juntamente com a grande e esperada apresentação de Zé Cantor e Solteirões do Forró. Informações em www.facebook.com/prefeituradequixadaoficial.