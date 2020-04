Confira a programação de shows online de forró, sertanejo e pagode no mês de abril

Com agendas de shows suspensas, cantores de forró, sertanejo e pagode apostam nas transmissões ao vivo pelas redes sociais para continuarem na ativa e animarem o público de casa. Em abril, com a continuidade das medidas de distanciamento social, a programação de lives no Instagram também segue agitada. Hoje, às 20 horas, tem três atrações: Gatinha Manhosa, Wallas Arrais e Edson Lima.

Nomes como o de Solange Almeida e Marília Mendonça já participaram desta nova experiência musical à distância. O show online do cantor Gusttavo Lima somou mais de 12 milhões de visualizações durante as 5 horas de apresentação. A segunda edição do "Buteco em Casa", promovida pelo sertanejo, já tem data marcada.

O cearense Wesley Safadão também já confirmou mais uma data de apresentação, será no dia 18 de abril. Desta vez fará a gravação do projeto "WS Em Casa 2".

As apresentações não tem duração média definida e acontecem no perfil individual de cada artista por meio das redes sociais, principalmente no Instagram.

Confira abaixo lista de shows online que acontecem no mês de abril:

Dia 2 (quinta-feira)

Gatinha Manhosa

@gatinhamanhosaoficial

20h

Wallas Arrais

@wallasarrais

20h

Edson Lima

@edsonlimacantor

20h

Dia 3 (sexta-feira)

Zezo

@zezopotiguar

19h

Batista Lima

@batistalimaoficial

20h

Thiaguinho

@thbarbosa

Marcia Felipe

@marcia_feliipe

21h

Léo Santana

@leosantana

21h

Dia 4 (sábado)

Xand Avião

@xandaviao

16h

Walkyria Santos

@walkyriasantosoficial

18h

Jorge e Mateus

@jorgeemateus

20h

Dia 5 (domingo)

Unha Pintada

@unhapintadaoficial

16h

Parangolé

@bandaparangole

17h

Dia 9 (quinta-feira)

Jonas Esticado

@jonasesticado

20h

Bruno e Marrone

@oficialbrunoemarrone

21h

Dia 11 (sábado)

Gusttavo Lima

@gusttavolima

20h

Dia 18 (sábado)

Wesley Safadão

@wesleysafadao