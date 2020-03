Com agenda de shows suspensas, cantores do forró e sertanejo apostam em transmissões online

No momento em que os artistas se vêem impedidos de continuarem suas agendas normais de apresentações, Gusttavo Lima fez sucesso, neste sábado

(28), com uma transmissão ao vivo que alcançou mais de 13 milhões de visualizações. A primeira parte do show online contou com 5 horas de duração e a 2ª edição do “Buteco em Casa” é planejada para o dia 11 de abril. A live do cantor sertanejo superou o recorde de Beyoncé, com 750 mil acessos simultâneos.

Transmitir ao vivo um show diretamente de seu próprio lar é uma experiência que muitos cantores realizam como uma alternativa a partir de agora. Solange Almeida também esteve ao vivo, nesta segunda-feira (30), diretamente de sua casa. Vestida de branco, a cantora de forró queria “passar um pouco de paz, porque acho que a gente está precisando tanto de paz, a gente tá precisando tanto de amor, que eu acho que o branco simboliza isso”, como deixou claro em seus stories do Instagram. Tanto o “Buteco em Casa”, do Gusttavo Lima, quanto a “Live da Sol”, estão disponíveis para visualização no Youtube.

A sertaneja Marília Mendonça foi uma das primeiras a realizar um show online devido ao distanciamento social decorrente do novo coronavírus. Na sexta-feira (20), quando o isolamento social começou a ser difundido no País, ela optou pelo formato voz e violão, mas depois testou outros formatos, como a companhia da dupla Henrique e Juliano. Na live do último sábado (28), a cantora chegou sozinha às 113 mil visualizações.

O ex-vocalista do Forró do Muído, Binha Cardoso também realizou, nesta sexta-feira (27), um show online por meio de seu perfil no Instagram, com o objetivo de mobilizar fãs e arrecadar dinheiro para a manutenção de sua banda. O forrozeiro afirmou que essa decisão foi tomada após ter seus shows cancelados em virtude da pandemia de Covid-19.

Wesley Safadão não ficou de fora da conexão com o público por meio das transmissões online no Instagram, Facebook e Youtube. Após pedir diversas sugestões de músicas para o público, os shows online do cantor foram divididos em duas edições: a primeira no sábado (21) e a segunda na quarta-feira (25).

Após afirmar que não deve parar neste período de distanciamento social, Safadão revelou ainda a gravação de um futuro DVD feito em casa, com 14 canções inéditas. Intitulado "WS em Casa 2" o projeto deve lançar as apostas do cantor para o ano.