Chás: conheça os diferentes tipos e benefícios dessas bebidas

O chá detox, além da ação diurética, protege o organismo aumentando os antioxidantes. Segundo, a nutricionista Raquel Pessoa, esta é uma excelente sugestão na eliminação de líquido e emagrecimento."Ele tem propriedades que auxiliam na queima de gordura. A mistura do chá mate ao verde enriquece o teor nutricional do alimento, protegendo o figado e aumentando a imunidade.

para saber qual a temperatura ideal de consumo do chá, após a infusão, segure a xícara com as duas mãos. Se a pele suporta, essa é a temperatura certa para ingestão da bebida Foto: Thiago Gadelha

O mix é indicado, especialmente para quem exagera no consumo de álccol e alimentação gordurosa. "A associação dos ingredientes ajuda a melhorar essa função do fígado e desintoxica", ressalta Raquel Pessoa.

Hidratação

Para ajudar na hidratação, a nutricionista recomenda o rouge. Esse chá não tem contraindicação. É o único que pode ser consumido por gestantes e até crianças. Ele é um isotônico natural, rico em sais minerais, muito indicado para quem passou por um grande disgaste físico, seja em festas ou eventos exportivos. "O rouge pode ser tomado quente ou gelado. "Ele é maravilhoso eficaz na reposição de sais minerais".

O rouge é um chá hidratante sem contraindicação que pode ser consumido quente ou gelado Foto: Thiago Gadelha

Repor energia

A Kombucha é uma bebida gelada fermentada com micro-organismos do bem, que ajudam a fortalecer a flora intestinal, aumentando a imunidade e fazendo com que o filtro que elimina as toxinas e funcione regulamente. "Nosso intestino tem que funcionar diariamente, de preferência de uma a duas vezes por dia. O kombucha realiza uma boa desintoxicação no organismo", destaca a nutricionista.

Kombucha é uma bebida gelada fermentada que favorece o bom funcionamento do intestino e apresenta excelentes benefícios para a pele, cabelo e unhas Foto: Thiago Gadelha

Visível na pele

A nutrição estética começa pelo intestino. Conforme a profissional, quando o intestino é ruim, dificulta a absorção dos nutrientes importantes para a nutrição estética. Ou seja, o corpo pode até adquirir um excelente suplemento para a saúde do cabelo e das unhas, mas sem o intestino saudável, não adiantará de nada a suplementação.

"Primeiro é fundamental preparar o intestino para depois receber os nutrientes. As bebidas fermentadas, a exemplo da kombucha, ajudam nesse processo para que o corpo receba as vitaminas, e elas sejam adequadamente absorvidas pelas celulas que ficam no intestino. Por isso, é essencial cuidar bem dessa região", complementa Raquel Pessoa.