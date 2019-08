Cena deletada do filme 'Aladdin' é divulgada com música inédita

A Disney divulgou nesta terça-feira (27) uma cena que foi deletada do filme "Aladdin", versão live-action que estreou em maio nos cinemas e arrecadou US$ 1,035 bilhão no mundo (cerca de R$ 4,3 bilhões).

Nas imagens, Aladdin (Mena Massoud) e Jasmine (Naomi Scott) cantam a faixa inédita "Desert Moon". Inicialmente, a canção faria parte da trilha sonora, mas acabou ficando de fora.

A cena deletada deve fazer parte dos extras do DVD e do Blu-Ray de "Aladdin", que serão lançados em setembro.

Na história dirigida por Guy Ritchie, Aladdin conhece a princesa Jasmine e se apaixona à primeira vista. A diferença de classes dos dois, no entanto, se torna um empecilho para o romance, e o jovem precisará da ajuda de um gênio (Will Smith) para definir o futuro deles.