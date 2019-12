Cantora Céu é a primeira atração confirmada no projeto Férias na PI 2020

Mais uma edição do Férias na PI vem aí. Com programação gratuita, o projeto já tem a primeira atração confirmada, a cantora Céu, que se apresenta no dia 4 de janeiro, na Praia de Iracema.

No show, Céu apresenta o show de lançamento do quinto álbum da carreira, "APKÁ!". Sua música é reconhecida pelas influências da MPB, samba e afrobeat.

O projeto Férias na PI acontece nos três primeiros fins de semana de janeiro com programação variada. Na edição deste ano, cantores como Lenine e Duda Beat foram algumas das atrações.