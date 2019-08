Campanha "Saúde e Equilíbrio" oferece atividades gratuitas na Praça da Imprensa

O próximo sábado (31) vai começar bem animado. Uma programação completa com atividades físicas, orientação psicológica, atendimento nutricional, acupuntura e um bate-papo sobre vida equilibrada será oferecida gratuitamente, das 6h às 10h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. O evento marca o encerramento do mês temático "Saúde e Equilíbrio", promovido pelo Sistema Verdes Mares.

No local, a ênfase será a atenção ao corpo e à mente como uma maneira de desenvolver hábitos de vida mais equilibrados. Ao longo de todo o mês de agosto, a campanha "Saúde e Equilíbrio" convidou para uma série de mudanças de hábito simples como ingestão de mais água ao longo do dia, alimentação saudável, frequência maior de atividades físicas e atividades de relaxamento. A professora do curso de Nutrição da Universidade de Fortaleza (Unifor), Armênia Uchoa, irá participar com orientações para uma vida mais saudável, enquanto o professor Ric Trainer fará treinamento funcional para o público presente.

Confira a programação deste sábado (31) abaixo:

Tenda 1

Aconselhamento psicológico

Tenda 2

Acupunturas (Auriculoterapia | Craniopuntura) com a ABA – Associação Brasileira de Acupuntura

Tenda 3

Orientação Nutricional com professores e alunos da UNIFOR

Palco

6h às 6h40 - Treinamento funcional com o professor Ric Trainer Personal

7h30 às 8h15 – Yoga - A Arte de Viver

8h20 às 8h50 – Música Ambiente

9h às 10h - Bate-Papo:

Ric Trainer – Educador Físico

Adolfo Arana – Instrutor Arte de Viver

Armênia Uchoa – Professora de Nutrição (Unifor)