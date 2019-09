Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mapeiam incêndio na Amazônia com Greenpeace

Bruno Gagliasso, 37, e Giovanna Ewbank, 32, sobrevoaram a Amazônia nesta quinta-feira (5) junto à equipe do Greenpeace para mapear focos de incêndio. O casal publicou uma série de vídeos no Instagram nesta quarta (4), contando um pouco mais sobre a ação. "Estamos aqui no Tarumã-açu, na Amazônia, a convite do Greenpeace", anunciou Ewbank. "A gente veio aprender um pouco mais sobre a Amazônia, ver a real situação".

Gagliasso diz nos vídeos que eles sobrevoariam a floresta para ver as queimadas ao vivo. "Acompanhar de perto, ver com nossos próprios olhos", disse Gagliasso. "Vendo de cima, temos a real noção da situação aqui na Amazônia".

Em seu perfil no Instagram, o ator, que chegou à região antes de Ewbank, diz que visitou o escritório do Greenpeace em Manaus para ter "uma aula" e entender o que está acontecendo. O momento foi relatado em seus stories.

Nos vídeos, o profissional que acompanha o ator diz que a Amazônia sofreu um aumento de 111% nas queimadas de suas florestas, e que se trata de um incêndio criminoso. "A floresta Amazônica não pega fogo espontaneamente", diz.