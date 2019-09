Bruna Marquezine revela ter cogitado abandonar carreira de atriz durante novela "Salve Jorge"

A atriz Bruna Marquezine afirmou em entrevista já ter cogitado abandonar a atuação. Em entrevista, a atriz contou ter pensado em desistir ainda em 2012, quando interpretou a personagem Lurdinha na novela Salve Jorge, escrita por Glória Perez. "Vi meu corpo sendo objetificado. Foi um tanto difícil ver as pessoas misturando ficção e vida real", disse na última segunda-feira (9).

Na época, Bruna havia acabado de completar 18 anos e se viu estampando diversas matérias sobre os relacionamentos amorosos que mantinha. "Não sabia lidar com aquilo, sofria muito. Naquela época, cheguei a pensa em parar de atuar. Ainda bem que tive uma rede de apoio que me ajudou a entender e não desisti", desabafou. A atriz também lembra não ter maturidade suficiente para lidar com as notícias falsas e com a necessidade de explicação.

O apoio viria de dentro da própria emissora, personificado em grandes profissionais, como foi o caso de atrizes como Cássia Kiss e Vanessa Gerbelli. "Foram essas mulheres que sempre me ajudaram. A lista é enorme de atrizes que se tornaram amigas e tiveram a sensibilidade de me ver frágil e me estender a mão porque eu comecei muito jovem", reiterou.

Problemas alimentares

Bruna também resolveu compartilhar sobre as dificuldades de aceitação do próprio corpo. No ano passado, a atriz divulgou uma série de vídeos nos quais falou sobre os distúrbios alimentares vivenciados ao longo dos anos. "Quando eu desabafei sobre isso, eu falei que tomava um tipo de laxante todos os dias. Aquilo destruiu meu organismo e minha imunidade. Várias meninas tomavam também. Achei melhor dizer o que fazia para ajudá-las".

Além disso, ela compartilhou como o feminismo tem ajudado a lidar com essas e outras questões no dia a dia. Segundo a artista, um dos caminhos para fugir do machismo tem sido o diálogo. "Eles sempre contaram as nossas histórias e chegou a hora deles ouvirem da nossa boca", finalizou.