Bohemian Rhapsody pode ganhar sequência nos cinemas

O filme Bohemian Rhapsody, cinebiografia do cantor Freddie Mercury, pode ganhar sequência, de acordo com o diretor Rudi Dolezal. Em entrevista à Page Six, ele afirmou que o projeto está "sendo discutido na família Queen".

Dolezal acredita que o empresário da banda Jim Beach gostaria de começá-lo no Live Aid, show que encerra o primeiro filme. A apresentação aconteceu em 1985, enquanto Mercury morreu seis anos depois, em 1991.

Vencedor de quatro estatuetas do Oscar, inclusive o de Melhor Ator para Rami Malek, Bohemian Rhapsody arrecadou mais de US$ 870 milhões no mundo inteiro.

Confira o trailer de Bohemian Rhapsody: