Binha Cardoso relata dificuldades financeiras após suspensão de shows e promove forró em "live"

O forrozeiro Binha Cardoso realiza nesta sexta-feira (27), às 18h, um show online por meio de seu perfil do Instagram com intuito de mobilizar os fãs e arrecadar dinheiro para a manutenção de sua banda. Nas redes sociais, o músico afirmou que tomou essa iniciativa após ter todos os seus shows cancelados em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, oito pessoas dependem financeiramente do grupo musical. Binha defende que, por viverem apenas da música, não possuem outra fonte de renda. “Não tem outra alternativa, porque a opção era trabalhar em outra coisa, mas agora não pode nem sair de casa. Temos que apelar mesmo para a live, fazer forró ao vivo na web”, explica. O artista pretende arrecadar R$ 3 mil nessa primeira ação, renda que deverá ser dividida igualmente entre todos os membros da banda.

Com o surto do Covid-19, Binha Cardoso conta que precisou cancelar shows marcados em Belém, Santarém, Itaituba, no Pará, e em outros municípios cearenses, como Cascavel, Morada Nova e Independência. "A gente estava fazendo na faixa de 12 a 16 shows por mês dentro de Fortaleza, em barzinhos, realizando 3 a 5 shows por semana", contou em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Apesar do show ter sido pensado para arrecadar fundos para a banda, o forrozeiro afirma que todos podem assistir e interagir na live, mesmo que não possam auxiliar financeiramente. "Vamos deixar a conta bancária para a galera que me segue no Instagram poder depositar R$1 ou a quantia que for possível. Vou pagar um cachê para os músicos e vamos seguir a banda. Quem puder ajudar, eu agradeço demais, mas quem não puder, espero que aproveite o show. É para todos, estamos no mesmo barco, passando pela mesma situação”, explica o artista.