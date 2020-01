Big Brother Brasil terá mescla de inscritos e famosos, nova dinâmica e releituras de clássicos

A 20ª edição do BBB estreará no próximo dia 21 de janeiro com novidades na Globo. A emissora garante alguns spoilers desde já e adianta que o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados famosos.

Além disso, tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições.

Uma nova dinâmica também ocorrerá entre os brothers. A prova do monstro receberá inspirações de edições anteriores, assim como o líder que terá mais poderes. Em contrapartida, os participantes terão novas formas de escapar do paredão, o que fará todos mudarem o jeito de acompanhar os desdobramentos do BBB.

Apesar dos spoilers iniciais, ainda há muitas dúvidas: será que terá casa de vidro? A volta do quarto branco? A emissora promete liberar mais detalhes ao longo dos próximos dias.

O que se sabe até então é que a Globo queria contar com influenciadores digitais famosos. Porém, muitos deles já recusaram o convite, como o caso de Carlinhos Maia e Felipe Castanhari.

Também já se sabe que o trio Bruno de Luca, Titi Müller e Vivian Amorim vai apresentar o BBB - A Eliminação, programa da Multishow que faz um bate-papo com os eliminados de cada semana do Big Brother Brasil 20.

Outra novidade é que a atriz Deborah Secco, 40, foi convidada para fazer uma participação especial ao longo do reality.