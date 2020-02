BBB 20: Rafa diz que deu abertura para Flayslane, mas sentiu bloqueio

Rafa Kalimann disse nesta quarta-feira (19) que, apesar de ter ficado chateada por ter ouvido Flayslane falando mal dela no Big Brother Brasil 20, prefere saber quando não é querida por uma pessoa. "Não gosta de mim? Está no direito de não gostar. Só respeitar, entendeu? Eu prefiro saber que a pessoa não gosta de mim a ser falsa comigo", disse a influenciadora em conversa com Gabi e Ivy.

A sister afirmou também que ficou chateada, mas que ao mesmo tempo está aliviada, já que confirmou a sua percepção de que Flay não gosta dela. Rafa também se incomodou com o fato de, segundo a paraibana, Bianca e Mari concordaram com a opinião da sister.

"O que estou sentindo não é em vão, não é coisa da minha cabeça. Ela só confirmou isso para mim ontem. Eu estou muito chateada com o que houve. Mas, por outro lado, me senti aliviada. Eu estava me julgando, eu estava me condenando", disse Rafa.

Depois, em conversa com Gabi, a sister falou que vai chamar Mari para conversar. Ela também disse que tentou dar abertura para Flay, mas sentiu um bloqueio. "O que me deixa em paz é saber que eu não fiz nada para a Flay. E fui aberta, sim. Teve um dia que eu falei para ela: 'Flay, deixa eu fazer uma maquiagem em você'. Sabe? Para aproximar."

Na sequência, a sister afirmou: "Eu dei abertura, mas eu senti um bloqueio".

Na madrugada desta quarta (19), a influenciadora ouviu quando Flay falava para Ivy e Bianca Andrade a sua opinião sobre ela. "É uma mulher [Rafa] que se finge de boa samaritana (...) As meninas, Mari e Bianca, não tinham coragem de falar, mas eu falei e elas concordaram com a minha opinião. Eu odeio gente fake", afirmou.

Bianca respondeu que não é falta de coragem, mas responsabilidade. Flay prosseguiu dizendo que sabia que era forte a sua opinião, mas é o que ela pensa e sente. "Eu não gosto de gente fake e sintética."

Depois de ouvir tudo, Rafa levantou de onde estava e passou por elas. Em conversa com Pyong, ela afirmou: "Por um lado me deu um alívio de pensar que eu não estou sendo injusta. Realmente tem aquela coisa de ela não me olhar no olho. Eu nunca fiz nada para a Flayslane."