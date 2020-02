BBB 20: Flayslane, Bianca e Prior se enfrentam no quinto paredão

A noite de domingo (23) é agitada na casa mais vigiada do Brasil. A formação do quarto paredão tem Bianca, Flayslane e Prior se enfrentando na berlinda.

Bianca foi indicada pela líder Rafaela por falta de identificação entre as duas. Vale lembrar que ainda na primeira semana de confinamento as duas entraram em atrito.

Prior foi indicado pela casa com sete votos. Já Flayslane, foi direto para o paredão após jogo de azar da Prova do Líder.

Pyong, que ganhou a prova do Anjo da semana, optou por imunizar Daniel. De acordo com o participante, o brother era o que estava mais ameaçado do grupo dele de cair na berlinda.