BBB 20 estreia com prova de imunidade e anúncio de casa de vidro com novos participantes

A estreia da 20ª edição do Big Brother Brasil iniciou nesta terça-feira (21) apresentando os 18 novos participantes e com uma prova de resistência em grupo para definir uma imunidade. Os brothers e sisters começaram a competição divididos por um muro. Do lado "Pipoca" estão os nove selecionados pelas inscrições. Já no "Camarote", nove participantes convidados pela produção do BBB 20 e já conhecidos de parte do público, como digital influencers, cantoras e atletas.

A prova desta terça-feira vale uma imunidade para todo o grupo, ou seja, o primeiro paredão será formado exclusivamente por membros de uma das equipes. O apresentador Tiago Leifert anunciou ainda que o muro que divide os lados será retirado já nesta quarta-feira (22).

A disputa valendo a imunidade consistia em não deixar um copo gigante esvaziar, utilizando um copo pequeno para pegar o líquido que está escapando e devolvê-lo à estrutura depois de subir uma escada. A prova termina caso o líquido acabe ou os participantes errem a ordem dos coletes que vestem.

Casa de Vidro

Outra novidade trazida por Leifert é que o grupo de participantes ainda não está fechado. Sem entrar em mais detalhes, o apresentador revelou novos membros serão selecionados a partir de uma casa de vidro, a exemplo do que já aconteceu nas edições 9, 11 e 13.

Seguindo o cronograma já habitual do programa, na quinta-feira vai ocorrer a prova do Líder, na sexta-feira a prova do Anjo. No domingo, contudo, ocorre o Paredão Bate e Volta, outra novidade no programa, para escapar da berlinda.