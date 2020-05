Auxílio financeiro é aprovado para mais de 2 mil trabalhadores da cultura em Fortaleza; veja lista

A primeira fase de inscrições do programa "Uma Força para a Cultura", concluída no último dia 19, teve 2.134 artistas e trabalhadores aprovados para receber auxílio financeiro durante o período da pandemia do novo coronavírus, dentre 2.924 inscrições recebidas.

O programa da Prefeitura de Fortaleza fornecerá R$ 200 a envolvidos em atividades culturais da cidade que tiveram seus ofícios interrompidos em razão do isolamento social causado pela Covid-19.

A lista dos aprovados até o momento pode ser conferida por meio do site do projeto. Interessados que ainda desejam se candidatar ao auxílio emergencial ainda podem se inscrever até 31 de maio.

O investimento total foi de R$ 1 milhão, que poderá ajudar a até 5 mil artistas da capital cearense.