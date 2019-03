Atrizes de Hollywood são acusadas de pagar suborno para filhos ingressarem em faculdades

As atrizes Felicity Huffman, da série "Desperate Housewives", e Lori Loughlin, de "Três é demais", estão entre os 50 indiciados em um caso de fraude em vestibulares nos Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais revelados pela imprensa americana nesta terça-feira (12).

Segundo o site TMZ, as suspeitas apontam que os envolvidos pagaram subornos de até US$ 6 milhões para colocar seus filhos em faculdades americanas de elite.

As instituições incluem Yale, em New Haven, Stanford, em Palo Alto, e a Universidade do Sul da Califórnia (USC), em Los Angeles.

Lori Loughlin, atriz de "Três é demais", também estaria envolvida em esquema de suborno Foto: Rich Fury/AFP

Loughlin e o marido, o designer Mossimo Giannulli, são acusados ​​de pagar US$ 500 mil à USC em troca de ter suas duas filhas designadas como recrutas em uma equipe esportiva da universidade, apesar de não participarem do time. Isso, conforme apontam os documentos, garantiria a admissão delas na faculdade.

Já Huffman é suspeita ​​de disfarçar como caridade um pagamento de US$ 15 mil no esquema de suborno. O TMZ diz que a atriz foi presa, mas já teria sido liberada.

Investigação

Ainda de acordo com o site, a polícia descobriu o golpe depois de encontrar um empresário da Califórnia que conduzia operações para ajudar os alunos a entrarem nas universidades.

O FBI, departamento federal de investigação americano, teria gravado telefonemas nos quais Loughlin e Huffman conversaram sobre o esquema com uma testemunha que estava cooperando com as autoridades.

A maioria dos adolescentes admitidos nas universidades deram depoimentos dizendo que não sabiam das irregularidades que facilitaram suas aprovações.