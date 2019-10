Atriz Iná de Carvalho, que interpretou Dona Dalva em Malhação, morre aos 65 anos em São Paulo

Morreu na noite desta terça-feira (22), em São Paulo, a atriz Iná de Carvalho, que interpretou a personagem Dona Dalva, avó de Duca (Arthur Aguiar), na novela "Malhação" de 2014. A causa da morte ainda é desconhecida.



Aos 65 anos, Iná havia acabado de ganhar um dos prêmios mais consagrados do teatro brasileiro, o Prêmio Bibi Ferreira, como Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais 2019 por seu trabalho em "Billy Elliot - O Musical". Mais recentemente, ela trabalhou no filme "Sogra perfeita" e no musical "Família Addams". Famosos usaram suas redes sociais para lamentar a morte. "Que honra foi poder ser seu neto na ficção... Quantas risadas demos juntos hein? Vou lembrar de você sempre assim, sorrindo, brincando e se divertindo... Obrigado por tudo", escreveu Arthur Aguiar em uma publicação no perfil de seu Instagram.

Jeniffer Nascimento também lamentou a morte da atriz na rede social: "Acabo de receber a triste notícia de que nossa grandiosa Iná de Carvalho nos deixou! Como foi incrível conviver com você e aprender tanto contigo na minha primeira grande oportunidade na tv [...]Te amo Iná! Que você faça uma linda passagem".

"Obrigado pela oportunidade de te conhecer!! Sua gargalhada vai fazer falta, minha querida Iná!! Vai com Deus", disse Fabio Zambroni.