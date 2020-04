'Atitudes do Daniel foram passadas para mim', diz Marcela sobre saída do 'BBB 20'

Marcela, eliminada do BBB 20 na última terça-feira (7) falou sobre a perda do favoritismo que chegou a ter em certa altura do reality show em entrevista à Globo nesta quarta-feira (8).



"Eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu. Mas do que eu vi de ontem para hoje, muitas das atitudes do Daniel foram passadas para mim como se fossem atitudes minhas", analisou, em comunicado divulgado pela emissora.



Em seguida, Marcela continuou: "O fato de ele levar as punições, o comportamento dele dentro da casa foram atribuídos a mim também, como se eu e ele fôssemos uma pessoa só. Eu tentei várias vezes corrigir e conversar com ele sobre isso lá dentro. Nunca deixei de sinalizar as coisas que eu achava erradas".



"Acho que as pessoas pegaram ranço dele aqui fora e ele foi atribuído a mim também", prosseguiu sobre o assunto.

Marcela também afirmou que pretende continuar o relacionamento com Daniel fora da casa do BBB 20: "Foi tudo tão maluco que eu primeiro preciso me inteirar de tudo, ouvir o que minha família tem para me dizer e conversar com ele. Não tenho a menor noção do que esperar de um relacionamento com o Daniel".



"Chegou num momento em que eu percebi que eu realmente estava apaixonada. Vai ser uma caixinha de surpresas bem engraçada, provavelmente", continuou.



Sobre frases tiradas de contexto ou que foram falsamente atribuídas a ela, Marcela opinou: "Começaram a surgir frases que eu não disse, coisas que não falei [...] Eu quero que as pessoas me perdoem por coisas que eu realmente disse, não por fake news".