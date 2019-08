Artesanato cearense vira exposição na Design Weekend de São Paulo

A Central de Artesanato do Ceará (CeArt) leva o artesanato cearense para a Design Weekend de São Paulo (DW!), que acontece do dia 18 a 25 de agosto. 25 redes de dormir produzidas em tear por artesãos do município de Mucambo irão compor a exposição Brasil Tupi, realizada na 10ª edição do evento Brazil S/A, que acontece durante a DW!. Dentro da programação, reconhecida pela repercussão internacional, a exposição reúne as redes trabalhadas por designers, arquitetos, estilistas, decoradores e personalidades em geral.

As obras estarão em diferentes endereços da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Em uma mistura de artesanato com movelaria, design e decoração, as lojas Florense, Studio 689, Saccaro, Interbagno, Tidelli e Use Galeria serão os pontos fixos da exposição.

Rede produzida para a exposição. Projeto de Mula Preta FOTO: DIVULGAÇÃO

Entre as heranças indígenas mais fortes mantidas até hoje pelo povo brasileiro, em especial no Nordeste, as redes de dormir são ressignificadas e transformadas em peças de design versáteis pelas mãos de artistas de diversas áreas. O cantor cearense Falcão, a atriz Gloria Pires, e os estilistas Dudu Bertholini e Patricia Bonaldi estão entre os participantes que receberam e trabalharam nas redes.

A coordenadora do desenvolvimento do artesanato, Patrícia Liebmann, ressalta a participação no evento como uma oportunidade de alavancar o trabalho realizado no Ceará. “Dentro do programa de melhoramentos implantado em 2019, trabalhamos com o objetivo de gerar força no território regional, nacional e internacional, levando o artesanato e o artesão cearense além do nosso estado, por isso, a Brasil Tupi é uma de nossas grandes apostas desse semestre”, afirma.

A curadora da mostra, Lilian Pacce, destaca a qualidade e a beleza do artesanato cearense como fatores decisivos para a escolha das redes para a mostra: “Para mim é um enorme prazer difundir o artesanato genuíno, mostrando como fazemos coisas lindas e úteis, com forma e função com maestria. Por isso o ponto de partida é a rede de dormir, um design autêntico de séculos que continua moderno, mesmo sendo um clássico”.

Após a DW!, as redes continuarão ganhando o mundo e, em abril de 2020, chegam à Itália para exibição no Salão do Móvel, referência mundial no setor de casa e mobiliário.