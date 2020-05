Aracy Balabanian deixa hospital após ser internada com insuficiência respiratória

Aracy Balabanian, 80, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (29) após ser internada na última segunda (25). Ela havia dado entrada no hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ter uma crise de insuficiência respiratória.

Ao longo da semana, a atriz permaneceu internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e realizou exame para detectar se havia contraído Covid-19, que foi descartada na quinta. "A paciente apresentou melhora e seu estado de saúde é estável. Ela contará com uma estrutura de acompanhamento domiciliar, com enfermeiras, fisioterapeutas e médicos", diz nota divulgada pelo hospital na tarde desta sexta (29).

Balabanian foi escalada para a novela das 19h de Mauro Wilson na Globo, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Ela fará parte do núcleo de Giovanna Antonelli, com quem trabalhou em "Sol Nascente" (2016-2017).

Em 2014, ela já havia sido submetida a uma internação com o quadro de infecção respiratória. A última aparição pública da atriz foi em uma entrevista para Fábio Porchat, em abril, junto do cartunista Mauricio de Souza. Na ocasião, fizeram parte do quarto episódio da live Que História É Essa, Vovó?.