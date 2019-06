Aprenda a fazer cocada de forno com mel de engenho

Um doce que combina bastante com as festas juninas, mas que vai bem também em todas as épocas do ano. A cocada, tão presente na culinária do Ceará, ganha diferentes sabores e texturas a depender do modo de preparo e do que é acrescentado como ingrediente. Nas mãos da chef Sílvia Vasconcelos, proprietária da Doce Gula Confeitaria, iguarias como coco e leite condensado viram a cocada cremosa de forno, um prato de encher os olhos e dar água na boca.

Foto: Fabiane de Paula

Prática e rápida, a receita tem como diferencial a presença do mel de engenho, opção feita pela chef para dar um toque ainda mais regional à cocada. No vídeo abaixo, a própria Sílvia ensina como fazer a cocada cremosa de forno. Confira.

Cocada de forno com mel de engenho

Ingredientes:

500g de coco fresco

1200g de leite condensado

200g de creme de leite

3 gemas

1 ovo inteiro

2 colheres de manteiga

150ml de mel de engenho

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até o ponto de fervura, leve ao forno em assadeira por 30 minutos a 180ºC ou até que fique dourada. Rende uma travessa média.