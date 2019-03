Após criticar Daniela Mercury, Netinho é detonado por compositor de 'Milla': "Bicha burra"

O compositor Manno Góes, criador da música "Milla", não poupou críticas a Netinho depois das alfinetadas que o cantor deu em Daniela Mercury. Em um longo texto, Góes declarou que não quer mais que o intérprete grave sua canção e o chamou de "bicha burra".

"A Milla da música não tem nada a ver com o personagem constrangedor que Netinho virou. Que nunca mais vai gravar 'Milla', ou 'Pra Te Ter Aqui', ou qualquer coisa que eu compuser. Não quero estar perto dessa gente que posa de gente, que fala de um Deus malvado, que apoia Ustra", vociferou o compositor em uma postagem no Facebook na madrugada da última quinta-feira (7).

"Você está são e completamente conectado com esse governo inacreditavelmente perverso. Não me chame de amigo. Não sou seu amigo. Não quero mais ser seu amigo. Você não merece Milla. Bicha burra", completou o repúdio. O post já tem mais de 1,2 mil compartilhamentos.

A desaprovação foi originada pelas indiretas que Netinho mandou para Daniela Mercury diante das críticas dela ao presidente Jair Bolsonaro. "Eu nunca usei Lei Rouanet nem quero. #ELESIM me recebeu respeitosamente e não fui lá para pedir nada, reclamar nada. Fui lá apenas para dizer a ele que se recuperaria da facada que recebeu", alfinetou o baiano em uma postagem. Em outra, exaltou: "Pela primeira vez no Brasil um presidente honesto e sincero. Que nosso presidente revela mais e mais as canalhices que vêm sendo feitas contra a população do bem e que há tanto tempo a mídia esconde da população".

Nesta sexta (8), Netinho publicou no Instagram que estava bloqueado na rede social e que não poderia escrever nem responder comentários. Anteriormente, informou que criou uma conta no Twitter, onde teria liberdade para falar de política e pró-Bolsonaro.