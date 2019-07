Anitta reclama de críticas sobre música: "vocês nunca estão satisfeitos"

Após o lançamento em parceria com Ozuna na última quinta-feira (11), Anitta se manifestou no Instagram para rebater as críticas ao novo trabalho. O clipe da canção 'Muito Calor' tem diversos cenários cariocas, incluindo uma praia e uma favela, o que gerou comentários na internet.

A cantora defendeu a música com o porto-riquenho e se defendeu das críticas. "O único videoclipe meu gravado em uma favela se chama Vai Malandra. Os demais são clipes onde eu fui convidada como feat, assim como esse. O clipe mostra diversos pontos do Rio de Janeiro que o diretor gostou. Dentre eles: escadas da Lapa, Cristo [Redentor], praias, etc…", escreveu.

Anitta também falou sobre os comentários relacionados ao cabelo. No vídeo, ela está com o cabelo cacheado e volumoso. "Quando eu era criança, meu cabelo era mais enrolado que esse do vídeo. Eu que meti produto na adolescência e ele mudou pra sempre. Vocês nunca estão satisfeitos", finalizou.