Anitta e Silvero Pereira curtem dia de sol na Bahia

A cantora Anitta e o ator cearense Silvero Pereira usaram o domingo (29) para curtir o sol na Bahia. O momento foi compartilhado nas redes sociais dos artistas.

Anitta está em Salvador para se apresentar no Festival da Virada, na noite deste domingo. Já Silvero, é um dos convidados de um camarote da festa.

Silvero publicou várias fotos ao lado de Anitta e usou a legenda “Cês achavam que não íamos rebolar no último domingo de 2019? Eu amo uma majestade. MEN AND WOMEN OFF THE YEAR”. Nos cliques, os dois aparecem com roupas de banho.

A cantora compartilhou a publicação nos stories do Instagram. Antes da postagem, Silveiro Pereira já havia divulgado um vídeo ao lado de Plínio, cachorro de Anitta, famoso por acompanhar a funkeira nas viagens.