Animais Fantásticos 3 será ambientado no Rio de Janeiro da década de 1930

Após Eddie Redmayne confirmar que o terceiro filme da saga Animais Fantásticos será ambientado no Brasil, a informação agora veio do Wizarding World.

O portal confirmou que a trama vai ser ambientada no Rio de Janeiro, na década de 1930. As filmagens estão previstas para começar no primeiro semestre de 2020.

Apesar da novidade estar confirmada, ainda não há detalhes se a produção será gravada na Cidade Maravilhosa ou se será recriada em estúdio.

O longa está previsto para estrear em 12 de novembro de 2021.