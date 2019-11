Anavitoria e Tiago Iorc estão entre os premiados do Grammy Latino

A cerimônia de premiação da 20ª edição do Grammy Latino aconteceu na noite desta quinta-feira (14) no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e teve a presença de artistas brasileiros como a cantora Anitta, Anavitoria e Tiago Iorc.

Na performance de abertura, a funkeira se apresentou cantando em espanhol "La Vida Es Un Carnaval" da artista cubana Celia Cruz, falecida em 2003.

Entre os brasileiros premiados, a dupla Anavitoria levou a estatueta de melhor álbum de pop e o cantor Tiago Iorc o de melhor canção em língua portuguesa. Além deles, foram premiados também Baiana System, Mart'Nália, Gilberto Gil, Marília Mendonça e Hermeto Pascoal.

O destaque da noite foi a cantora espanhola Rosalía, que além de levar o prêmio principal de melhor álbum arremeteu mais outras quatro estatuetas.

Os indicados ao Grammy Latino são selecionados pelo voto de criadores de música de todo o mundo, que integram a Academia Latina de Gravação, entre artistas, compositores, músicos e produtores, que escolheram entre cerca de 15 mil inscrições para 50 categorias.



Veja os vencedores das principais categorias (sinalizados com asterisco):

Canção do ano

"Calma" - Pedro Capó*

"Desconstrução" - Tiago Iorc

"El País" - Rubén Blades

"Kitipun" - Juan Luis Guerra 4.40

"Mi Persona Favorita" - Alejandro Sanz e Camila Cabello

"No Tengo Nada" - Alexandro Sanz

"Quédate" - Kany Garcia e Tommy Torres

"Querer Mejor" - Juanes feat. Alessia Cara

"Un Año" - Sebastian Yatra feat. Reik

"Ven" - Fonseca

Gravação do ano

"Parecen Viernes" - Marc Anthony

"Verdades Afiladas" - Andrés Calamaro

"Ahí Ahí" - Vicente Garcia

"Kitipun" - Juan Luis Guerra 4.40

"Querer Mejor" - Juanes feat. Alessia Cara

"La Plata" - Juanes feat. Lalo Ebratt

"Aute Couture" - Rosalía

"Mi Persona Favorita" - Alejandro Sanz e Camila Cabello*

"No Tengo Nada" - Alexandro Sanz

"Cobarde" - Ximena Sariñana

Melhor álbum de música urbana

"Kisses" - Anitta

"X 100PRE" - Bad Bunny*

"Mi Movimiento" - De La Ghetto

"19" - Feid

"Sueños" - Sech

Melhor álbum instrumental

"Balance" - Gustavo Casenave*

"Saxofones Live Sessions" - Cuban Sax Quintet

"Folia de Treis" - Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti

"Unbalanced Concerto for Ensemble" - Moisés P. Sanchez

"Yo Soy la Tradicion" - Miguel Zenón feat. Spektral Quartet

Melhor álbum de jazz latino

"Turning Pages" - Claudia Acuña

"Elemental" - Branly, Ruiz & Haslip

"Dos Orientales" - Hugo Fattoruso & Tomohiro Yahiro

"Rio - São Paulo" - André Marques

"Jazz Batá 2" - Chucho Valdés*

Melhor álbum cristão em português

"Gente" - Priscilla Alcântara

"Sagrado" - Adriana Arydes

"Guarda Meu Coração" - Delino Marçal*

"Preto no Branco 3" - Preto no Branco

"360º" - Eli Soares

Melhor álbum de pop contemporâneo em português

"O Tempo é Agora" - Anavitória*

"Tarântula" - As Bahias e a Cozinha Mineira

"Todxs" - Ana Cañas

"Para Dias Ruins" - Mahmundi

"Selfie" - Jair Oliveira

Melhor álbum de rock em português

"Vulcão" - The Baggios

"O Futuro Não Demora" - BaianaSystem*

"O Céu Sobre a Cabeça" - Chal

"Goela Abaixo" - Liniker e os Caramelos

"Matriz" - Pitty

Melhor álbum de samba/pagode

"Canta Sereno e Moa" - Nego Álvaro

"Mart'nália canta Vinicius de Moraes" - Mart'nália*

"De Todos os Tempos" - Monarco

"Em Sua Direção" - Péricles

"Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira" - Anaí Rosa

Melhor álbum de MPB

"O Amor no Caos" - Zeca Baleiro

"Canta Tito Madi" - Nana Caymmi

"Tudo é Um" - Zélia Duncan

"Tempo Mínimo" - Delia Fischer

"OK OK OK" - Gilberto Gil*

"Besta Fera" - Jards Macalé

Melhor álbum sertanejo

"Hora Certa" - Paula Fernandes

"Francis & Felipe" - Francis & Felipe

"Em Todos os Cantos" - Marília Mendonça*

"Live Movel" - Luan Santana

"Ao Vivo em São Paulo" - Mano Walter

Melhor canção em língua portuguesa

"Ansiosos Pra Viver" - Mestrinho

"Desconstrução" - Tiago Iorc*

"Etérea" - Criolo

"Mil e Uma" - Arnaldo Antunes & Claudia Brant

"Sem Palavras" - Mário Laginha & J