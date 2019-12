'Ali não teve liga', diz Roberto Justus sobre casamento com Adriane Galisteu

O empresário Roberto Justus comentou que, em sua opinião, seu casamento com Adriane Galisteu deu errado pois entre eles "não teve liga". O comentário foi feito durante uma participação no canal no Youtube do humorista Mauricio Meirelles, no dia 25 de novembro.



Perguntado por Meirelles sobre seus cinco casamentos, Justus observou que, com exceção da união com Galisteu, "eu tive filhos e fiz família, eu fiquei uma década com cada uma. Eu repeti quatro vezes porque gosto de casamento".



Justus ressaltou que ainda tem muita consideração pela atriz, mas que achava "nada a ver" o relacionamento dos dois: "de novo, ali não teve liga, então durou só dois anos o relacionamento, o casamento durou nem um ano".



Ainda sobre sua vida pessoal, o empresário falou que ainda não está pronto para descansar e ressaltou que, mesmo com 65 anos, em breve será pai novamente, já que Ana Paula Siebert, sua quinta esposa, está grávida.



"Eu quero viver. Tenho uma mulher de 31 anos que está grávida, eu vou ter filho com 65 anos de idade. Quero pelo menos chegar no casamento dele, talvez ver seus netos. Já tenho quatro filhos também. Adoro viver, curto a vida", comentou.