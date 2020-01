Agenda Cultural Fortaleza: último fim de semana de Férias na PI tem Vitor Kley e Detonautas

Neste fim de semana, os fortalezenses vão se despedir do festival Férias na PI, mas a programação dos dois últimos dias ainda reserva shows de artistas nacionais como Vitor Kley, Detonautas e Lellê. Em contraponto, a Mostra Retroexpectativa ‘20 estreia na quinta-feira (16), reunindo filmes inéditos e clássicos do cinema mundial. Para quem gosta de espetáculos de humor, a lista de opções está recheada e dá a oportunidade de conhecer os shows de Tirullipa; Aurineide Camurupim, Ciro Santos e Titela; e Robson Nunes.

SHOW

Férias na PI

Vitor Kley se apresenta no último dia de programação FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Último fim de semana. Sexta (17) às 17h, e sábado (18) às 15h, no Aterro da Praia de Iracema. Gratuito.

O Férias na PI é um projeto que acontece desde julho de 2018 e teve sua segunda edição em janeiro de 2019. Com shows, apresentações de bandas locais e artistas nacionais, o Aterro da Praia de Iracema recebe o público com o melhor da música. Na sexta-feira (17), no palco Belchior, as atrações são o coletivo de DJs Atrita e Camila Marieta. No sábado, último dia de programação, no palco Praia, se apresentam a banda goiana Boogarins, Show Preto com Lorena Nunes e Luiza Nobel, Lellê, Detonautas e Vitor Kley.

Jão

A turnê “Anti-Herói” passa por Fortaleza na sexta (17) FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (17), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes). Ingressos: de R$50 a R$160. (3066.2000)

Jão roda novamente o país, dessa vez com a turnê “Anti-Herói”, que apresenta ao vivo em todo o Brasil o repertório de seu novo álbum, de mesmo nome. Nascido em Américo Brasiliense, no interior do estado de São Paulo, o cantor é considerado uma das grandes revelações da música brasileira e um dos nomes de maior sucesso do gênero pop no momento.

“Sucessos do Rei” com o maestro Eduardo Lages e Marina Elali

No repertório, estarão músicas consagradas de Roberto Carlos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quinta (16), às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes).

Com 41 anos de estrada ao lado do Rei Roberto Carlos, Eduardo Lages apresenta “Sucessos do Rei”, uma homenagem especial ao cantor. Para a interpretação das canções, o maestro se une à voz única da cantora Marina Elali. No repertório, estarão músicas consagradas de Roberto Carlos, como “Como Vai Você”, “É Preciso Saber Viver” e “Como é Grande o Meu Amor Por Você”.

“Quintal de mim" com Emiliana Paiva

Sábado (18), às 17h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

O show tem um caráter intimista e leve, e traz ao público músicas autorais e de outros compositores. Emiliana Paiva é cantora, compositora, professora de canto, musicoterapeuta e regente de coros.

Férias no Dragão: Camila Marieta + ILYA

A cantora Camila Marieta é um dos principais destaques da música cearense atual FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (19), às 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

Camila Marieta leva ao público uma combinação cativante de musicalidade e performance marcante. Suas referências sonoras passam por vários estilos como o neo soul, o reggae, a surf music, o pop e o hip hop. A artista já dividiu o palco com importantes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Zeca Baleiro, Margareth Menezes e Tulipa Ruiz.

ILYA mescla o repertório do seu primeiro álbum “Doces Náufragos” com novas composições que surgiram em sua circulação pelos trópicos. O show nesse formato intimista teve sua primeira apresentação no Brasil Summerfest 2019 em Nova York e conta uma história de superação e desejo de espalhar amor. Acompanhada de seu violão a artista experimenta cena, público, composição e interpretação.

TEATRO

A Paixão de Tito

O solo propõe um cruzamento das trajetórias do artista, do frade e de Jesus FOTO: DENILSON CARDOSO

Sábado (18), às 19h30 e 21h, na Casa da Esquina (Rua João Lôbo Filho, 62, Bairro de Fátima). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3067.6343)

“A paixão de Tito” (Versão Micropeça), solo do cearense Gabriel Castro Cavalcante com dramaturgia e encenação do mineiro Juarez Guimarães Dias, é uma homenagem à memória dos 75 anos de nascimento de Frei Tito de Alencar Lima, cearense, militante, dominicano, preso, torturado e banido de seu país na Ditadura Militar. É realizada com a participação do público em cena, articulando performance e ritual. O solo propõe um cruzamento das trajetórias do artista, do frade e de Jesus, compartilhando com o público o vinho, o pão e a palavra desses cristãos, que reverberam de maneira iluminada e necessária nos tempos de hoje.

Napoleão

A peça teve pré-estreia na 9º edição do TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Nos dias 18, 19, 25 e 26, às 17h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600)

Napoleão é um menino tímido e cheio de futuro. Seu sonho é cantar e sua maior aventura é tentar entender o mundo ao seu redor. A peça fala da infância contemporânea e os desafios que ela traz à família e à educação. O texto e a direção são de Marcelo Romagnoli (SP) e teve pré-estreia na 9º edição do TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará.

A Flauta Mágica

A peça conta a história do jovem príncipe Tamino FOTO: ARES SOARES

Nos dias 18, 19 e 26 de janeiro, às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$30 (inteiro) e R$15 (meia). (3477.3311)

Na peça, o protagonista Tamino é um jovem príncipe que está prestes a se tornar rei. Para que isso aconteça, ele precisa passar por uma Prova no Templo de Sabedoria do reino de Sarastro. No caminho para o teste, Tamino conhece o simpático caçador de pássaros Papagueno e, atendendo ao apelo da poderosa Rainha da Noite, tenta resgatar sua filha Pamina, supostamente, sequestrada e encarcerada no castelo de Sarastro.

A Noiva e o Condutor

A produção é inspirada na opereta de Noel Rosa e Arnold Gluckmann FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Nos dias 18 e 25 de janeiro, às 20h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3254.6705)

"A Noiva e o Condutor" é inspirado na opereta de Noel Rosa e Arnold Gluckmann. Helena, moça que sonha em se casar com um rapaz abastado, é traída pela paixão quando conhece Joaquim. Embalado pelos clássicos do samba como “Com que roupa eu vou” e outras canções menos populares, o espetáculo revela um olhar crítico sobre a sociedade da década de 1930 e dá uma nova roupagem à opereta original.

HUMOR

“Se você não for, só você não vai” com Tirullipa

O espetáculo é um misto de piadas e paródias FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Nos dias 18, 19 de janeiro, e 1 e 2 de fevereiro, aos sábados às 21h, e aos domingos às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: de R$30 a R$120. (3099.1290)

O espetáculo pensado em todas as formas de humor foi construído com tudo que o nordestino tem de melhor e mais engraçado: sua história. O show “Se você não for, só você não vai” é um misto de piadas e paródias das músicas que fizeram e fazem sucesso nos palcos de todo o Brasil, e que ganham uma nova roupagem na voz de Tirullipa.

Vale a Pena Rir de Novo

Os atores e humoristas Aurineide Camurupim, Ciro Santos e Titela, se revezam em vários personagens FOTO: REPRODUÇÃO/DRAGÃO DO MAR

Nos dias 18, 19, 25 e 26, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3488.8600)

Na tela da comédia o espetáculo se remete a sátiras de novelas, programas de tv e situações do dia a dia. Os atores e humoristas Aurineide Camurupim, Ciro Santos e Titela, se revezam em vários personagens, dando assim ao espetáculo uma plasticidade e ação para o espectador.

Humor na Praça: Especial de Férias

Robson Nunes é convidado de Ciro Santos para especial de Férias do projeto Humor na Praça FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Terça (14), às 19h, na Praça de Eventos do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito. (3089.0909)

O artista Robson Nunes, conhecido no cinema e na TV, além de projetos de stand up comedy, será recebido no palco do RioMar Kennedy pelo humorista Ciro Santos para uma apresentação cheia causos e boas risadas na edição especial de Férias do projeto Humor na Praça.

FESTA

Pré Carnaval das Mamadeiras

Sexta (17), às 16h, na área externa do Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.1421)

O Bloco das Mamadeiras estreia a sua primeira edição de pré-carnaval em 2020. O fervo garante muita música brasileira, pop, funk e bregafunk. A noite, a festa será transferida para dentro do Órbita, com o After das Mamadeiras. Para quem quiser participar apenas do After, o ingresso custa R$10. Os DJs do Coletivo Mamadeiras e convidados são as atrações. O pré-Carnaval promove ainda o "Drinking Game" no bar, e a primeira edição do "CarnaVoguing", uma competição abrasileirada de voguing ao som de funk.

Meu Bloco é Neon

Sábado (18), às 16h, no estacionamento da Arena Level (Rua José Avelino, 495). Ingressos: de R$2,50 a R$15.

A folia chega no estacionamento da Arena Level com o intuito de fazer uma festa democrática, calorosa, representativa e libertadora. O evento convida o público a tirar a roupa neon do armário e antecipar o glitter do carnaval.

After Bloco

Entre as atrações está o grupo Os Transacionais FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Nos dias 18 e 25 de janeiro, e 1, 8 e 15 de fevereiro, às 21h, na Praia de Iracema (Rua Almirante Jaceguai, 19). Ingressos: de R$25 a R$50.

O After Bloco é a novidade do pré-Carnaval de Fortaleza. A festa promete muita música, folia, diversidade e alegria, tudo isso na Praia de Iracema. Entre as atrações estão a Banda Bode Beat, Os Transacionais, Guga de Castro, André Guerreiro e o Dj RB, além de outras surpresas.

ESPECIAL

Mostra Retroexpectativa ‘20

"Pacarrete" é um dos filmes inéditos que serão exibidos FOTO: REPRODUÇÃO

De 16 a 29 de janeiro, segunda a sexta, das 14h às 22h, nas salas 1 e 2 do Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$14 (inteira) e R$7 (meia). (3488.8600).

O Cinema do Dragão exibe a 6ª edição da mostra Retroexpectativa que, em 2020, terá 68 filmes de 16 países. Desse total, 31 são longas brasileiros. Entre os inéditos estão “Pacarrete”, “Três Verões”, “A Febre” e “Vitalina Varela”. Também serão exibidos clássicos do cinema mundial em cópias restauradas e no suporte original 35mm. A mostra contará com a presença de realizadores brasileiros como Kléber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Allan Deberton e Sandra Kogut.

Feira de Cultura Coreana

Thais Genaro estará no evento para compartilhar suas experiências na Coreia do Sul FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (18), de 14h às 20h, na Praça de Eventos do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Gratuito. (3089.0909)

O shopping oferece uma programação dedicada à cultura sul-coreana, com espaços de gastronomia, idioma, música e outras atividades. O evento contará com a participação especial da youtuber Thais Genaro para compartilhar suas experiências na Coreia do Sul em um bate-papo, com sessão de fotos ao final.

EXPOSIÇÃO

Exposição Rotas de Extravios

A permanência e a memória da edificação que hoje abriga a CAIXA Cultural em Fortaleza é ponto de partida para o novo trabalho do artista FOTO: REPRODUÇÃO

Até 19 de janeiro, de terça a sábado de 10h às 20h, e domingo de 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

Em “Rotas de Extravios”, Eduardo Frota projeta uma obra instalativa na Multigaleria da Caixa Cultural Fortaleza, com projeção em vídeo, imagens do revólver do mar da Praia de Iracema; a construção de um piso que sugere um convés de navio e a presença de uma escultura como sendo o leme da embarcação.