Agenda Cultural Fortaleza: espetáculos teatrais e festas de pré-Carnaval dominam a programação

E a contagem regressiva para o Carnaval começa a ficar mais intensa a partir de agora. O último fim semana de festas que antecipam a folia traz opções tanto para adultos e crianças, e revive a diversão das fantasias. Para quem prefere uma programação mais desacelerada, pode curtir os espetáculos teatrais, que vão desde temas infantis à comédia, passando também por grandes clássicos da arte.

TEATRO

O Circo do K'Os – Os Clássicos da Palhaçaria

Domingo (16), às 17h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3099.1290)

“O Circo do K'Os – Os Clássicos da Palhaçaria” apresenta reprises clássicas com três palhaços que só se metem em enrascada: Palhaço Pinguelão, Palhaça Tramela e Palhaço Pipiu. As cenas se desenrolam com números tradicionais do palhaço brasileiro.

A Psicanalista Surda

Sábado (15), às 20h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3099.1290)

Dra. Rachel Wainzoff, uma excêntrica psicanalista da década de 40, toma um chá desconhecido, na tentativa de se libertar de uma surdez temporária, e atender a histérica Marta Baratta. Porém, depois de experimentar a bebida, ela passa a falar como se fosse o próprio Dr. Sigmund Freud. Nesse estado alterado, ela realiza o atendimento, e auxilia sua paciente a resolver uma memória de abuso sexual na infância. Terá sido verdade? Ou será apenas fantasia, motivada pelo Complexo de Édipo não resolvido?

A Noiva e o Condutor

Domingo (16), às 20h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3099.1290)

“A Noiva e o Condutor” é inspirado na opereta de Noel Rosa e Arnold Gluckmann. Helena, moça que sonha em se casar com um rapaz abastado, é traída pela paixão quando conhece Joaquim. Embalado pelos clássicos do samba como “Com que roupa eu vou” e outras canções menos populares, o espetáculo revela um olhar crítico sobre a sociedade da década de 1930 e dá uma nova roupagem à opereta original.

Dona Onça Pintada e seu Bode Cheiroso

Sábado (15), às 17h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3099.1290)

“Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso” é um espetáculo que aborda questões significativas na formação das crianças. Na história, existe o Bode, que é muito responsável, ao contrário da Onça que só pensa em curtir a vida. Quando o Bode resolve construir uma casinha, a Onça tem a mesma ideia, então começa a confusão entre os dois. Os dois escolhem exatamente o mesmo terreno para a tal empreitada. Cada um acha que está sendo ajudado por Deus e só descobrem a confusão quando a casa já está terminada.

PRÉ-CARNAVAL

Bal Masqué 2020 com Diogo Nogueira

A festa cultiva a vibe de baile de máscaras FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (15), às 22h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingressos: de R$75 a R$255. (4006.9595)

O Bal Masqué 2020 traz o cantor Diogo Nogueira, a bateria Camaleões do Vila e o Dj Daniel de Paula para agitar a noite no melhor estilo baile de máscaras.

Bloquinho Kids VamoPulá

Sábado (15), às 15h, no Salinas Shopping (Av. Washington Soares, 909). Gratuito.

Os pequenos podem curtir o samba no pé no Bloquinho Kids VamoPulá. O evento convida toda a família para um dia repleto de atividades, com barraquinhas de guloseimas, brinquedos divertidos e um concurso de melhor fantasia infantil.

CarnaVRAU

Sábado (15), às 23h, na Boate Level (Rua Dragão do Mar, 218, Praia de Iracema). Ingressos: de R$10 a R$50. (3219.0744)

A VRAU tá de volta pra fazer aquele aquecimento pro seu Carnaval. As atrações contam com os DJs Allan Christian, Di Soarez, Fabio Balack, Hermesson Rutielle, Italo Bergman, Lourran Carneiro, Ph Archibald, Rachid Barros, Rayanna Rayovack e Sergio Klisman.

Meu Bloquinho

O grupo Parangolé se apresenta no último dia de Meu Bloquinho FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (15), no Terminal Marítimo de Passageiros (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Ingressos: R$200 (inteira) e R$100 (meia). (3266.8828)

No último fim de semana antes do Carnaval, o Meu Bloquinho recebe o grupo Parangolé, e os cantores Matheus Fernandes e Ricardo Chaves para celebrar o quarto dia de folia do evento.

Bailinho do Portela

A cantora Luiza Nobel é uma das convidadas do Bailinho do Portela FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (16), às 17h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema).

O "Bailinho do Portela - Carnavalizando crianças de 0 a 100 anos" recebe o músico Gustavo Portela e convidados especiais como Léo Suricate, Luiza Nobel, Orlângelo Leal (Dona Zefinha) e Aristides de Oliveira, Jéssica Teixeira e Maria Vitória, do projeto "As Carmens". Gustavo traz um repertório repleto de marchinhas e sucessos infantis em ritmo de Carnaval.

Baile à Fantasia do Zé de Alencar

Sábado (15), às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos distribuídos a partir de 11 de fevereiro, às 14h, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível por ingresso. Cada pessoa poderá tirar duas entradas. (3101.2566)

O Baile à Fantasia do Zé de Alencar contará com toda a diversidade de ritmos comandada pelos Os Transacionais e Dubaile. O evento promove ainda um desfile e a escolha das três melhores fantasias. A entrada para o baile adulto será permitida apenas para pessoas fantasiadas ou mascaradas, limitada à lotação do espaço.

Bailinho à Fantasia do Zé de Alencar

Domingo (16), às 16h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Gratuito.

No domingo, é a vez das crianças aproveitarem a folia do Bailinho à Fantasia do Zé de Alencar. Diversos palhaços farão uma homenagem ao Palhaço Pimenta, Mestre da Cultura Cearense, animando a festa com brincadeiras, palhaçadas e muita alegria. A animação musical ficará por conta da banda Pimenta Malagueta, que incluirá no seu repertório um bloco de músicas infantis. E claro, não esqueça a fantasia!

Pré-Carnaval da Arena Eventos

A Superbanda se apresenta no pré-Carnaval da Arena Eventos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (15), às 17h30, na Arena Eventos (Av. Monsenhor Tabosa, 388). Ingressos: de R$25 a R$40.

O pré-Carnaval da Arena Eventos chega a sua segunda edição com muita diversão, segurança, alegria e glitter. Na programação da festa deste sábado estão a Dj Priscila Delgado, Bandagiô, Dj Dino, Superbanda e Morr.

ESPECIAL

“O guarda-roupa de Frida Kahlo”

O encontro é embasado no livro “El ropero de Frida”, publicado em 2007 FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (15), às 9h30, na Galeria Mariana Furlani Arte Contemporânea (Rua Canuto de Aguiar, 1401, Meireles). (3242.2024)

O que pode revelar o acervo pessoal de uma artista guardado durante mais de 50 anos? “O guarda-roupa de Frida Kahlo” é o tema do encontro conduzido pela jornalista Izabel Gurgel. O livro que aciona o momento é “El ropero de Frida”, publicado em 2007 na Cidade do México e ainda inédito no Brasil. A obra se tornou possível depois da abertura do mítico banheiro de Frida fechado com a maioria dos pertences da artista desde sua morte em julho de 1954 e até abril de 2004.

Higienizado, ordenado, fotografado, catalogado, o acervo passou por restauro e, desde então, é objeto de estudo e análise em vários campos do saber. Integrado À Casa Azul, o Museu Frida Kahlo, circula mundo afora em exposições e publicações que ressaltam, por exemplo, a sofisticação de saberes de povos originários, a capacidade deles de convívio sustentável com a natureza e, a partir dela, invenção da vida cotidiana.

Feira Mambembe de Carnaval

Sábado (15), às 12h, no Mambembe (Rua dos Tabajaras, 368, Centro).

Fevereiro chegou e a carne de Carnaval não vê a hora de se enfeitar de glitter e de ser festa no meio da rua! Relembrando os tempos de feirinha, a casinha azul da Rua dos Tabajaras abre as portas no sábado que antecede a folia e promove um encontro de marcas de acessórios, bazar de desapego, comidinhas e DJs.

EXPOSIÇÃO

"10 Anos De Uma História Construindo Pontes Entre A Cultura e o Coração"

Até 14 de fevereiro, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro).

O Theatro José de Alencar recebe a exposição "10 Anos De Uma História Construindo Pontes Entre A Cultura e o Coração" da Academia de Letras e Artes da Sociedade de Assistência aos Cegos (ALASAC). Fundada em 2007, a ALASAC reúne escritores, artistas, obras literárias e demais produções nascidas das mentes e dos corações de quem enxerga a vida com a "visão interior". Além da exposição, o evento oferece ainda oficinas nos dias 11,12 e 13 de fevereiro.

O encerramento acontece no dia 14, às 16h, com a apresentação do Grupo Visão Musical, Ítalo Gutierez, a esquete teatral "As aves de retina voam alto" e o show de humor com Samuel Chaves e Vandevaldo, mais as apresentações culturais das “Aves de Retina”.