10 artistas que possuem empreendimentos: de açaiteria a startup

Não só de arte vive os artistas brasileiros. Muitos deles são empreendedores. De restaurante a startup, atores e cantores investem o que ganham em diversos empreendimentos. Selecionamos alguns nomes do Ceará e de outras regiões do País.



Confira:

Xand Avião recebe amigos da música em restaurante Imagem: Reprodução/YouTube

Xand Avião

O cantor Xand Avião é um dos donos do restaurante Bang's, especializado em carnes e bebidas. O empreendimento possui dois espaços, um localizado no bairro Aldeota e outro no bairro Cambeba. O forrozeiro também possui festas próprias, os eventos Decolou, Aviões Fantasy e Turbulência.

Cantor passa dias de folgas no Haras WS Foto: Divulgação

Wesley Safadão

Além de cantar, o cearense Wesley Safadão é dono de uma produtora musical. A WS Shows tem no casting de artistas os cantores Aldair Playboy e Eric Land. Outro importante empreendimento conquistado pelo cantor foi o Haras WS. Localizado em Aracoiaba, o espaço abriga diversos cavalos de raça. Em 2019, um leilão de equinos promovido pelo cantor movimentou R$ 12,7 milhões.

A família do cearense também é dona do restaurante Rancho do Poço — localizado no bairro Maraponga — em Fortaleza. Wesley Safadão também mudou o mercado de eventos de música. Ao todo, ele possui sete festas que percorrem o Brasil: Garota Vip, Garota White, Bloco Vai Safadão, Arena Safadão, WS Sunset, TBT do Safadão e WS On Board.

Casal vive da música e de comércio de acai Foto: Reprodução/Instagram

Márcia Fellipe e Rod Bala

Um dos casais forrozeiros mais conhecidos do meio é dono loja de franquia de açaí em Fortaleza. A açaiteria Puro Açai é localizada na Avenida Beira-Mar, local onde turistas brasileiros e estrangeiros frenquentam diariamente.

Renno e Camila Macêdo com o filho na sede do empreendimento do casal Foto: Reprodução/Instagram

Renno e Camila Macêdo

Além de ganhar a vida escrevendo composições de forró e sertanejo, o sanfoneiro Renno e a esposa são donos da Cílios de Luxe, localizada no bairro Dionísio Torres. O espaço oferece serviços de extensões de cílios, micropigmentação, depilação e unhas.

Sertanejos comandam restaurante em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Marrone, Gusttavo LIma César Menotti, Fabiano Menotti e Gusttavo Lima

Os sertanejos César Menotti, Fabiano Menotti e Gusttavo Lima são donos do Coronel’S Grill. O espaço resgata o gosto pela comida do interior. O empreedimento possui dois endereços, em São Paulo e Palmas.

Cantora realiza evento internacionais Foto: Reprodução/Instagram

Anitta

A estrela carioca fundou a Rodamoinho Produtora e passou uma época gerindo a própria carreira. Em 2018, a cantora deu palestra em Harvard, nos Estados Unidos, sobre como fez a sua projeção no mercado internacional.



Artista divide tempo com projetos sociais Foto: Reprodução/TV Globo

Luciano Huck



O apresentador do 'Caldeirão' comanda uma série de negócios por meio do Joá Investimentos, um fundo de investimento criado por ele. Já foi divulgado que Huck tem participação em mais de 20 empreendimentos, que vão desde a grife de roupas Reserva, o site de humor Porta dos Fundos, academias de ginástica e até empresas de software.



Apresentadora divide tempo com publicidades e ensaios Foto: Reprodução/Instagram

Angélica

A apresentadora é sócia da startup baby.com.br, que comercializa produtos para bebês e crianças. Ela também tem parceria em salão de beleza, ao lado do cabeleireiro Celso Kamura.



Cantor divide negócios com a música Foto: Reprodução/Instagram

Justin Bieber

O astro pop já investiu em companhias como Tinychat, Spotify e Sojo Studios.