Ideias naturais e sofisticadas para a decoração de Natal

A composição de materiais e ornamentos rústicos e contemporâneos, associado ao bom gosto e a uma dose de criatividade, pode transformar o seu Natal numa celebração única. Tudo dependerá do estilo de cada um e também do acervo pessoal que será aproveitado nos ambientes ou na mesa natalina, sem pesar no bolso.

Quem deseja desenvolver uma decoração mais natural e valoriza o artesanato, pode se inspirar nas criações propostas pela arquiteta Mariana Montenegro e pelos designers Argeu da Luz, da Terra Brasilis, e Patrício Barros, da CeArt, desenvolvidas com exclusividade para o Verso.

Velas com base em madeira valorizam a decoração de qualquer ambiente (à esquerda), como neste assinado por Argeu da Luz Helene Santos

Na arte de Argeu da Luz, o designer se apropria das cores, dos objetos e da alegria do povo nordestino para desenvolver sugestões que remetam à presença do Menino Jesus, ou seja, ao verdadeiro espírito natalino. Por esta razão, prioriza o que tem em casa, sem precisar comprar muito.

A sensibilidade do artista está presente na produção feita a partir dos troncos de madeira decorados com flores de palha e sino, usados ainda como base para as velas. Destaque para a bandeja de madeira rústica que acomoda lamparinas, cabaças e fios de palha.

A arquiteta Mariana Montenegro, por sua vez, apostou em uma mesa para a pré-ceia natalina com conceito mais natural. "Gosto muito de madeira e barro e, no Natal, queria manter essa ideia de trabalhar com o que vem da natureza", revela.

Criada por Mariana Montenegro, a decoração da mesa com conceito natural é composta de eucalipto, cedro verde e frutas frescas, a exemplo de romã, acerola e uvas roxas Helene Santos

O requinte surge na composição dos guardanapos com tecidos de algodão, do clássico macramê como base na mesa para os sousplats e das boleiras de barro. Taças transparentes para vinho e âmbar para água, assim como pratos e jarras de porcelana, garantem o contraste. Folhas de eucalipto e de cedro, além de objetos nos tons terrosos do sertão, completam a ornamentação. Para a entrada da ceia, ela harmonizou frutas com panetones, pães e queijos. Quem gosta da mistura agridoce, tem o doce de leite e a rapadura, combinação original do Nordeste.

Mas, lembre-se, a ideia de Mariana é usar os alimentos favoritos e o material que possui em casa. As luzes e velas dão o toque do Natal. Como a proposta é ser mais regional, a arquiteta sugere montar o cenário em um ambiente que já tenha essa atmosfera, bem como a mesa de madeira, pedra, mármore, ou algo que não seja muito brilhoso para manter a conexão com os elementos naturais".

Quem preferir, pode colocar presentinhos na mesa para decorar. Mas sem exageros. "O importante é fazer tudo com carinho e demonstrar isso por meio da mesa", ressalta Mariana.

Já a proposta idealizada pelo designer Patrício Barros investe nas peças de filé e nos sousplats de crochê, produzidos nas cores predominantes do Natal. "Fui compondo a mesa com alguns enfeites natalinos e materiais reaproveitados que você pode ter em casa, a exemplo de garrafas, taças, cestos e linhas que possibilitam a qualquer um fazer a sua decoração usando a criatividade".

O móvel de corda e madeira acomoda os anjinhos feitos de papelão, com chita e asas em crochê por Patrício Barros Helene Santos

Patrício também segue a tendência da mistura de elementos modernos ao tradicional artesanato. É importante resgatar os laços e bolas de enfeites esquecidos nas gavetas para montar sua decoração natalina.

"Para renovar os itens, joga um spray, pega uma garrafa de plástico coloca flores, enrola a bola de isopor com linha e, também, utilize o artesanato cearense para criar novas peças e deixar sua mesa cada vez mais bonita", sugere o designer.

As vaquinhas, os anjos, os papais noeis do sertão, produzidos com chapéu de couro, podem ser expostos nas árvores ou nos arranjos de mesa. "A decoração artesanal cai bem em qualquer local, serra, praia ou sertão. Não tenha medo de errar, a combinação do artesanato com peças mais sofisticadas casam perfeitamente".