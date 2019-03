Festival Jazz & Blues chega à 20ª edição celebrando a diversidade musical

Basta regressar no tempo e deixar que as memórias se avizinhem para perceber o quanto os caminhos foram generosos com o Festival Jazz & Blues. Convocando o público cearense à escuta de diferentes sonoridades, as travessias do evento trouxeram reconhecimento e valor, elementos caros e sentidos ao longe.

"Quando começamos, Guaramiranga tinha uma infraestrutura em que sentíamos dificuldade até de hospedar os artistas. Hoje, é um dos destinos turísticos mais cobiçados do Estado, e o festival tem uma importância grande para essa realidade", situa Maria Amélia Mamede, idealizadora e diretora do projeto que chega a duas décadas de realização neste ano.

Com programação iniciada a partir deste sábado (2) e seguindo até o dia 5 - mantendo a proposta de oferecer uma folia alternativa no período de Carnaval -, o evento transforma Guaramiranga na Cidade Jazz & Blues, esticando os tentáculos também a Fortaleza (que encerra o projeto no Theatro José de Alencar, no sábado após a Quarta-feira de Cinzas) e Aquiraz, município que pela primeira vez sedia dois dias simultâneos de atividades e shows.

A atração carioca Trio Jobim, com o filho e neto de Tom Jobim, além do baterista Paulo Braga

Falando neles, a aposta continua sendo na promoção da diversidade sonora, com atrações locais, nacionais e internacionais. Entre elas, o Trio Jobim - formado por Paulo e Daniel Jobim, respectivamente filho e neto de Tom, junto ao baterista Paulo Braga - e o carioca Guinga, que atuou como violonista de nomes como Cartola.

Na seara além-Brasil, está a cantora inglesa Jesuton, que apresentará o show "Home" em Guaramiranga e Aquiraz, herdando o repertório de seu terceiro disco. Por sua vez, a americana Terrie Odabi, considerada pela crítica como sucessora de Etta James, desembarca aqui apresentando a primeira turnê em solo tupiniquim.

A cantora americana Terri Odabi, considerada nova diva do blues e soul dos EUA, e pela primeira vez no Brasil

Homenagens

Entre as atrações locais, Marcos Maia e Vanildo Franco convidam outros instrumentistas para montar shows inéditos.

Além disso, a exemplo de Jesuton e Terri Odabi, outras mulheres ganham relevo na programação. Mel Mattos faz show em Aquiraz, com "Canções de Dominguinhos"; já Kátia Freitas se apresenta em Guaramiranga compilando sucessos de seu repertório, bem como músicas inéditas e de artistas como Aretha Franklin.

Segundo a intérprete, pela primeira com apresentação no evento, "é um momento oportuno para dar visibilidade à força da musicalidade feminina".

Os grandes homenageados deste ano também são de casa. Ambas em sintonia com o festival, completando cada uma 20 anos de trajetória, estão as bandas Marimbanda e Marajazz, grupos de renome no cenário instrumental brasileiro.

O quarteto Marimbanda, também celebrado nesta 20ª edição Foto: Salvino Lobo

O guitarrista Mimi Rocha, da Marajazz, celebra o reconhecimento e adianta o repertório da apresentação. "As músicas darão uma boa visão do que é a banda em si. Vamos tocar duas instrumentais, sendo uma de minha autoria, e também homenagear a cantora Lily Alcalay, que esteve na primeira formação da banda".

Outro que abre a fresta dos bastidores é o cantor e guitarrista Felipe Cazaux, que dividirá a apresentação com turma inspirada do blues. Kildare Rios, Márcio Holanda, Eduardo Neves, Rafael Balboa e Marcelo Holanda se unem em "George Harrison em Blues", tributo a um dos integrantes dos Beatles.

"Estamos fazendo um apanhado da carreira dele dentro e fora da banda", detalha, citando "My Sweet Lord" como uma das canções tocadas.

Inovações

Além dos shows e atividades ambientais, este ano também será de surpresas tecnológicas. Pela primeira vez acontecerá o Silent Concert, com três shows simultâneos no mesmo local. Eles podem ser conferidos a partir de um headphone com seletor de canais.

Igualmente merece atenção o aplicativo desenvolvido para esta edição, com toda a programação do festival. Para quem estiver em Guaramiranga, a ferramenta se conectará aos totens com QR Code, em 20 locais da cidade por onde o evento já passou, com dados sobre os espaços. Música e memória para eternizar momentos.

Serviço

20ª edição do Festival Jazz & Blues

De 2 a 5 de março, em diferentes espaços de Guaramiranga (CE); dias 2 e 3, no Teatro Tapera das Artes (Centro de Aquiraz); dia 9, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro, Fortaleza). Ingressos (shows das 21h em Guaramiranga): R$ 40 (inteira), à venda de 2 a 4 na bilheteria da Cidade Jazz & Blues (dia 2, das 16h às 23h; dias 3 e 4, das 16h às 20h). Silent Concert do dia 2, às 23h: R$ 20 (inteira). Demais atividades gratuitas, assim como em Aquiraz. Show em Fortaleza: R$ 20 (inteira). Contato: 3262-7230

Programação

Guaramiranga (de 2 a 5 de março)

Dia 2 (sábado)

10h - Blitz Ecológica

11h - Café no Tom, com Vanildo Franco (CE), Eder “O” Rocha (PE) e Vivi Pozzebón (ARG)

16h30 - Ensaio aberto, com Trio Jobim (RJ)

17h - Show ao Pôr do Sol, com Vanildo Franco (CE), Eder “O” Rocha (PE) e Vivi Pozzebón (ARG)

21h - Trio Jobim (RJ)

23h - Silenc Concert, com Reseda Streb e Fábio Amaral Jazz Band (ALE/BRA), Hermano Faltz Trio (CE) e DJ Guga de Castro (CE)

Dia 3 (domingo)

7h30 - Observação de Pássaros e Trilha Ecológica

9h30 - Espaço Infantil Cagece

10h - Oficina de Guitarra, com Felipe Cazaux

11h - Café no Tom, com Roberto Lessa, Kildare Rios, Márcio Holanda, Eduardo Neves, Rafael Balboa, Marcelo Holanda e Felipe Cazaux

16h - Exposição da Fauna e Flora

16h30 - Ensaio Aberto, com Jesuton (ING/BRA)

17h - Show ao Pôr do Sol, com Marimbanda (CE)

21h - Show com Jesuton (ING/BRA)

23h - Jam Session, com show “George Harrison em Blues”



Dia 4 (segunda-feira)

9h30 - Espaço Infantil Cagece

10h - Oficina de Percussão, com Vanildo Franco e Vivi Pozzebón

11h - Café no Tom, com Nailor Proveta

16h30 - Ensaio Aberto, com Guinga, Nailor Proveta e Teco Cardoso (REJ/SP)

17h - Show ao Pôr do Sol, com Marcos Maia (CE), Budi Garcia (GO) e Nono Garcia (ESP)

21h - Show, com Guinga, Nailor Proveta e Teco Cardoso

23h - Jam Session, com Terrie Odabi (EUA)

Dia 5 (terça-feira)

9h30 - Espaço Infantil Cagece

11h - Café no Tom, com Kátia Freitas (CE)

17h - Especial 20 anos: O Som da Montanha (CE), Kátia Freitas (CE) e Marajazz (CE)

Aquiraz (dias 2 e 3 de março)

Dia 2 (sábado)

17h - Shows de Mel Mattos (CE) e Jesuton (ING/BRA)

Dia 3 (domingo)

17h - Show Jair Dantas e Rafael Salomão (CE), Vanildo Franco (CE), Eder “O” Rocha (PE) e Vivi Pozzebón (ARG)

Fortaleza (dia 9 de março)

20h - Show “George Harrison em Blues”, com Felipe Cazaux, Roberto Lessa, Kildare Rios, Márcio Holanda, Eduardo Neves, Rafael Balboa e Marcelo Holanda