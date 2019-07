Especialistas dão dicas de produções para noivas com cabelos curtos

Uma das datas mais especiais e esperada na vida de muitas mulheres é o dia do casamento. No entanto, junto com o turbilhão de emoções ao longo dos preparativos, surgem dúvidas em relação ao penteado, principalmente para algumas nubentes que pretendem trocar alianças de cabelo curto.

Seria essa questão um drama? Claro que não. Ao contrário do que muitas noivas pensam, o hairstylist e colorista Bruno Olivero diz ser perfeitamente possível finalizar um look cheio de charme, elegância e com muita personalidade em fios curtos.

Recursos

Na construção do visual para o momento, o coiffeur recorre à técnica do visagismo. O método favorece a criação do corte e a composição da imagem pessoal de acordo com as características físicas.

"O estudo inserido no visagismo facilita o trabalho do especialista na hora da transformação. Isso porque nenhum rosto ou cabelo é igual, tudo é único no look da noiva e são as individualidades que nos permitem inovar na criação que atenda aos mais diferentes gostos", destaca Bruno Olivero.

Estilo

Adotar o corte curto ou curtíssimo para encarar os holofotes no grande dia é uma atitude que deixa a mulher cada vez mais empoderada, feminina e moderna.

A grinalda associada ao véu é o arranjo de cabeça que garante glamour, elegância e delicadeza ao visual da noiva

Para as mais românticas adeptas do cabelo na altura dos ombros, uma sugestão do coiffeur que permite valorizar o penteado é fazer algumas ondulações nos fios. "O detalhe, além de remeter ao estilo retrô que marcou época nos anos 1960, garantirá sofisticação e glamour ao look", afirma.

Na concepção do cabeleireiro Cleyton Moura, o ideal na produção das noivas com fios curtos é apostar em penteados com uma pegada mais despojada, nada muito certinho e que ela atraia atenção de um jeito discreto.

Por isso, o profissional alerta para a importância de a criação ser feita a partir do gosto e da forma que a pessoa se sentirá mais confortável. "É nesse momento que surge a necessidade do comum acordo e do bom senso entre a noiva e o cabeleireiro para se chegar a uma finalização perfeita e exclusiva", acrescenta Cleyton Moura.

Já no quesito coloração, Bruno diz que as mechas douradas e o ruivo mais escuro estão em alta. Portanto, usar um "white chocolate" em fios curtos traz uma sutileza e delicadeza no rosto, além de dar uma realçada no tom de pele.

"As mechas na tonalidade ruivo escuro apenas no comprimento e nas pontas, dá mais dramaticidade ao look e traz à tona a personalidade", fala o especialista.

Corrente com pedraria realça as mechas e as ondulações do penteado com harmonia e delicadeza

Acessórios

Na ideia de Bruno, os véus mais compridos, as tiaras ou coroas de flores favorecem o charme do cabelo curto e realçam o rosto, dando mais delicadeza e elegância ao visual da noiva.

Para Cleyton Moura, o ambiente e o horário da cerimônia são fundamentais na escolha dos adereços. "Caso a bênção aconteça durante o dia, os acessórios devem ser leves. Já à noite é possível apostar nas pedrarias, mas de maneira discreta, porque o menos é sempre mais", aconselha.