Benefícios da homeopatia carecem de divulgação 

É quase um consenso, dentre homeopatas, médicos e pacientes, reconhecer que a desinformação a respeito do método é um problema para validar a homeopatia na sociedade contemporânea, embora a solução terapêutica já se desenvolva desde o século XVIII.

Para a jornalista e homeopata Marina Costa, essa confusão foi o motivo que lhe provocou a criar o blog “Homeopatia em Casa”. Segundo ela, o maior entrave de reconhecimento do método entre a população mais carente é a falta de informação dentro da própria Medicina.

“Apesar de ser uma especialidade médica, outros médicos não homeopatas sabem pouco da eficiência da homeopatia em casos crônicos e agudos. Então, boa parte da população desconhece que, além dos fármacos comuns, é possível lidar com a saúde com fórmulas homeopáticas”, resume Marina.

Dra. Lina Tamassia lembra que os médicos mais ligados às provas científicas são críticos da eficácia da homeopatia. Ela cita o embate que há entre essa categoria e os pesquisadores da área, a exemplo do Dr. Marcos Zulian, referência desse debate na Universidade de São Paulo (USP).

Médica graduada no Rio de Janeiro (RJ), Dra Lina defende que o exercício da homeopatia seja um desdobramento da prática da Medicina. “Dentro das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, ela é considerada como um método semelhante à acupuntura, e vejo uma discrepância nisso. Se eu não sou médico, desconheço o sistema orgânico”, avalia ela.

Marina Costa criou seu blog, a partir de uma experiência bem sucedida dela como paciente de um tratamento homeopático. A jornalista ficou surpresa ao observar os efeitos de uma medicação que tomou para insônia. Hoje, ela situa que o blog se tornou uma comunidade virtual (amparada pelas páginas nas redes sociais, além do site) de homeopatas médicos, não-médicos e mães que procuram alternativas aos remédios alopáticos.

A comunicadora se engajou pela causa da homeopatia ao ponto de se especializar na área (com um título na Academia Internacional de Homeopatia Clássica, na Grécia) e, também como pesquisadora e agora estudante de Medicina, ela aponta caminhos para o método crescer no cenário de saúde do País.

“Penso que o ideal seria termos, no Brasil, um curso de graduação em homeopatia. E então, nivelaria todos os interessados em atuar na área. O Ministério do Trabalho prevê a profissão de terapeuta homeopata e a prescrição desta terapia. Mas a categoria médica faz outra leitura desta permissão”, identifica Marina.