Setor produtivo reage com cautela

O setor produtivo cearense enxergou como uma sinalização positiva a criação do grupo de trabalho pelo Governo do Estado para planejar o processo de retomada da atividade econômica no Ceará.

Segundo Maurício Filizola, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), este é um momento de cautela.

O mesmo informou a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), que apontou construção civil, têxteis e confecções, calçados como segmentos do setor "que poderiam retomar de forma gradativa as suas operações preservando os cuidados com a saúde pública e com um conjunto de protocolos no combate à propagação à Covid-19".

"O nosso posicionamento sempre será de responsabilidade, atento à legislação, com respeito às normas, para que esse retorno gradual seja responsável tanto para os clientes e para os clientes".

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL), Freitas Cordeiro, chegou a temer durante o dia de ontem que o Estado estivesse elaborando uma perspectiva focada apenas nos negócios da Capital, uma vez que a entidade, assim como a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), não foi convidada a integrar o grupo de trabalho criado pelo Governo do Estado.

Na noite de ontem, entretanto, o Executivo cearense informou ter aceitado a requisição das duas entidades representativas para integrar o comitê estadual.