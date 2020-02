Usina de dessalinização: recomendações do TCE podem gerar economia de R$ 49 milhões

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) emitiu sete recomendações à minuta do edital da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) que prevê uma Parceria Público Privada para a construção, operação e manutenção de planta de dessalinização de água marinha na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com o TCE, uma das recomendações é a atualização de cálculos que podem gerar uma economia de R$ 49 milhões no contrato.

O primeiro cálculo se refere ao Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). Conforme o TCE, somente a alteração de um dos índices que compõem esse custo pode gerar a economia milhonária. Há ainda a recomendação de alteração no cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR).

A decisão colegiada aconteceu durante sessão plenária desta terça-feira (4) e prevê, também, que a Gerência de Fiscalização de Desestatizações, da Secretaria de Controle Externo (Secex), monitore a publicação do edital de licitação da Cagece, bem como adote as providências cabíveis quando necessário.

O processo foi relatado pelo conselheiro Edilberto Pontes. "O trabalho dos técnicos da Gerência de Desestatização promoveu uma economia considerável para o erário estadual. Cumpre o TCE o seu relevante papel constitucional de guardião do patrimônio público", disse o conselheiro relator.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização de Desestatizações, a Cagece deve adotar os últimos índices disponibilizados das taxas de Risco Pais, Prêmio de Porte USA, Taxa Livre de Risco e Prêmio de Retorno de Mercado, com o correto uso da mesma metodologia.

"A Taxa de Risco País adotada pela Cagece foi de 3,21% (calculada a partir da média referente ao período 2003/2017). Ao calcular a média do índice usando o período de 2005/2019, o valor caiu para 2,63%", destaca o Relatório, referindo-se a apenas um dos índices em análise.