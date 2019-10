Shopping Eusébio inaugura o primeiro cinema da cidade nesta quinta-feira (31)

Com 58 novas operações na expansão, o Shopping Eusébio inaugura o primeiro cinema da cidade. Ao todo, serão cinco salas, que juntas somam 620 lugares. Após sete meses de obra, a ampliação será inaugurada nesta quinta-feira (31) em comemoração aos cinco anos do empreendimento.

Com as novas lojas, o shopping irá oferecer no total 130 opções de lazer, serviço entretenimento e compras. Serão 23 novas operações no segmento de alimentação, uma loja âncora de vestuário, um parque de jogos eletrônicos, completando a oferta de entretenimento e outras 36 operações de varejo e serviços.

De acordo com Riamburgo Ximenes,sócio-proprietário, o shopping está mais completo e desse modo, o consumidor consegue resolver diversas necessidades no mesmo espaço.

"Somos a segunda casa para todos os frequentadores e a tendência de crescimento em direção ao multiuso continuará", destaca

Master Plan

Essa etapa da expansão faz parte do Master Plan do empreendimento que será implementado até 2029. Antes, o shopping possuía 13.600 m² de área bruta locável (ABL) e, após a primeira expansão, ficou com 20.000 m².

"Dobramos a área bruta locável e conseguimos comercializar 100% das operações. Hoje, ofertamos cada vez mais produtos, serviços e lazer, e, contribuímos com a geração de emprego e renda, com a arrecadação de impostos e com a valorização local. É o que precisamos para este momento desafiador do país", explica Riamburgo Ximenes.

O Master Plan ainda prevê, para instalação futura, três torres residenciais, uma empresarial (office e medical center) e um hotel executivo com 140 leitos.

Serviço

Inauguração da Expansão do Shopping Eusébio

Dia: 31 de outubro, ás 10h

Endereço: Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Tamatanduba, Eusébio.