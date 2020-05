Restaurantes e bares se preparam para retomar atividades em 22 de junho

Restaurantes e bares de Fortaleza se preparam para retomar as atividades a partir do dia 22 de junho, na segunda fase do processo de flexibilização das atividades econômicas definido pelo Governo do Estado em paraceria com as entidades representativas. De acordo com a proposta do Governo, os restaurantes devem funcionar com, no máximo, 15 mesas para que se mantenha distância segura entre os frequentadores.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) questiona o calendário e o número de mesas. De acordo com o empresário Rodolphe Trindade, presidente da entidade, os restaurantes deveriam ser autorizados a funcionar já na primeira fase, uma vez que os trabalhadores precisarão ter onde se alimentar.

"Em outros estados que já reabriram parte de sua economia, os que não colocaram os restaurantes abertos para atender os trabalhadores, tiveram grandes aglomerações em supermercados e padarias, o que ocasionou sérios riscos à saúde dos mesmos e possíveis aumentos nos índices de casos de contaminações", ressaltou em ofício encaminhado ao governador Camilo Santana.





No documento, a Abrasel também questiona o limite de 15 mesas em cada estabelecimento e que a quantidade de mesas seja determinada de acordo com a capacidade do restaurante. "Alguns vão ficar totalmente vazios nessa condição, não compensando sua reabertura, e outros menores ficarão superlotados", ressalta Trindade. Como proposta, estaria o compromisso dos restaurantes funcionarem com 50% de sua capacidade de ocupação.

Plano de reabertura



O governador Camilo Santana anunciou que o plano de reabertura da economia cearense será anunciado hoje, com "a previsão de retomada gradual e responsável de algumas atividades, e em algumas regiões". A retomada, contudo, não deverá ser imediata, com o Governo do Estado estabelecendo um período de sete dias de transição para que alguns setores da economia possam voltar às atividades. Essa fase de mudança contaria com uma nova prorrogação do decreto de isolamento social e com análises dos indicadores relacionados aos casos do novo coronavírus no Estado.

Sendo assim, o início da reabertura da economia no Estado, previsto inicialmente para o dia 1º, deverá acontecer no dia 8 de junho, considerando a melhora dos indicadores da área da saúde relacionados a contaminações, internações e óbitos causados pela covid-19.

Além disso, uma fonte que participou da reunião entre a equipe do Governo e empresários sobre o plano disse que os setores liberados serão acompanhados das cadeias produtivas, o que deverá dividir os segmentos da economia.

Entre os negócios que poderão operar na primeira fase do plano de reabertura estão salões de beleza e barbearias; indústrias de confecção e toda a cadeia produtiva relativa, como comércios relacionados ao segmento; empresas da construção civil, comércio de material de construção, imobiliárias, e empresas de locação de imóveis; além da indústria do couro e a cadeia produtiva referente a este segmento.