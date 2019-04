Preço médio de locação de Fortaleza é o mais baixo entre as capitais do País, segundo FipeZap

Fortaleza registrou, no mês de março, preço médio de locação por metro quadrado (m²) de R$15,77. O valor é menor entre as capitais monitoradas pela Índice FipeZap. O resultado representa uma leva alta de 0,63% na variação mensal. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice teve queda de 1,09%.

Entre todas as cidades monitoradas, o preço médio de locação de Fortaleza ficou entre os mais baixos do País, atrás apenas do resultado de São José do Rio Preto (R$15,21).

Segundo o índice, o bairro do Mucuripe possui o valor médio mais caro para locação da Capital, de R$20,08 o metro quadrado. Meireles (R$20,02), Parque Iracema (R$18,39), Cambeba (R$18,08) e Manuel Dias Branco (R$17,64) completam a lista dos mais caros.

Já os mais baratos de Fortaleza são nessa ordem: Bela Vista (R$9,91), Henrique Jorge (R$10), Lagoa Redonda (R$10,04), Monte Castelo (R$10,07) e Jardim América (R$10,40).

No Nordeste, Recife lidera com o valor mais alto da Região (R$27,69), seguido de Salvador (R$20,95) e Fortaleza.

No resultado do País, São Paulo lidera com valor médio de R$37,65 o metro quadrado. Em seguida, aparecem Barueri (R$32,04), Santos (R$30,68), Rio de Janeiro (R$30,54) e Brasília (R$28,11).

Rentabilidade

A rentabilidade do aluguel dos imóveis da Capital registrou o pior índice do País, de apenas 3,21%. Segundo o FipeZap, a rentabilidade é a razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis.

"É a medida da rentabilidade para o investidor que opta por investir no imóvel com a finalidade de obter renda com aluguel. O indicador pode ser utilizado para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento disponíveis", informou o índice.