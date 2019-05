Positivo assina compromisso de venda de sistema de ensino para Arco

O Grupo Positivo acertou nesta terça-feira (7) a venda do seu sistema de ensino para grupo brasileiro Arco Educação, pelo valor de R$ 1,65 bilhão. O negócio envolve 650 mil alunos e 3.000 escolas conveniadas ao Sistema Positivo de Ensino, atual líder de mercado no país.

A transação ainda tem que ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que deve ocorrer em até seis meses. Os conselhos administrativos dos grupos já fecharam o acordo.

Estão de fora da transação entre a Positivo e a Arco o sistema de ensino Aprende Brasil, instituições próprias de ensino básico ou superior do Positivo, assim como as demais empresas ou áreas do grupo.

De acordo com informações da Nasdaq, a bolsa de valores de Nova York, onde o grupo Arco possui capital aberto, o valor do negócio será dividido da seguinte forma: 50% pagos no momento do fechamento do acordo e o restante diluído num prazo de cinco anos, sendo 10% pagos em 2021, 10% em 2022 e 15% em cada um dos dois anos seguintes.