Novos beneficiários receberão a segunda parcela do auxílio emergencial em 30 dias

Os mais de 8,3 milhões de trabalhadores que terão a primeira parcela do auxílio emergencial paga a partir desta terça-feira (19) vão receber a segunda parte do benefício federal daqui a 30 dias, de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em entrevista coletiva nesta segunda (18).

Esses novos beneficiários podem confirmar a aprovação do pedido pelo site ou aplicativo da Caixa, telefone 111 ou site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br informando CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

A liberação do valor é feita de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, para evitar aglomerações nas agências. Quem optou por receber o auxílio emergencial pela conta-poupança digital da Caixa tem acesso ao dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.

O banco afirma que, por meio da plataforma, é possível pagar contas e boletos, fazer compras em mais de mil sites e transferir o valor para outra conta bancária.

Para realizar o saque do auxílio emergencial, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção "Saque sem cartão". O aplicativo vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.