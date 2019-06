Mucuripe recebe projeto que estimula microempreendedorismo local

Estimular a economia local na periferia da cidade e oferecer mais qualidade de vida aos moradores inseridos neste contexto é o principal objetivo do Projeto Meu Bairro Empreendedor, da Prefeitura de Fortaleza. Lançado inicialmente no Bom Jardim, nesta quarta-feira (26), foi a vez do Mucuripe receber o prédio onde serão realizadas as atividades. Além do local fixo, no Vicente Pinzon, será implantada uma base remota, em contêiner, no Serviluz.

O Centro de Referência do Empreendedor do Mucuripe oferecerá espaços voltados para empresas de base tecnológica, sala de capacitação e espaço para atendimento do Sine Municipal. Estas ações devem estimular a criação ou ampliação de negócios na região, promovendo a circulação de dinheiro no bairro.

Serão ofertados acesso ao crédito, tanto por editais da Prefeitura de Fortaleza como de bancos públicos. Serão organizadas feiras de comercialização dos produtos e haverá a formalização de microempreendedores individuais da região, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio.

"A ideia é estimular a economia local, que é 'invisível' nos bairros da periferia de Fortaleza e que tem uma grande potência. Se pudermos estimular a economia perto de onde se vive, traremos mais qualidade de vida para a cidade, evitar as grandes jornadas diárias de transporte público. As pessoas vão poder trabalhar perto de casa e da escola dos filhos", destacou o prefeito.