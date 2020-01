IPTU Fortaleza 2020: mais de 602 mil vão pagar imposto; saiba como consultar e pagar 

O acesso às informações do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) foi disponibilizado pela Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin), nesta quarta-feira (8). Ao todo, cerca de 602,6 mil contribuintes terão que realizar o pagamento do tributo, que não sofreu reajuste de alíquota e seguirá a correção da inflação medida pelo IPCA, com índice de 3,91%, como previsto em lei.

Neste ano, o imposto alcança um total de 778.841 imóveis da Capital. Deste total, 135.598 imóveis estarão isentos do pagamento do IPTU, o que beneficia, principalmente, os imóveis com valor venal de até R$ 72.567,51. Somado a isso, também somam 40.578 imóveis imunes ao imposto.

Confira o calendário de pagamento:

07 de fevereiro Pagamento da cota única com 8% de desconto // Vencimento da primeira parcela 06 de março Pagamento da cota única com 6% de desconto // Vencimento da segunda parcela 09 de março Fim do prazo para pedidos de revisão do valor do IPTU e de isenções 07 de abril Pagamento da cota única com 4% de desconto // Vencimento da terceira parcela 08 de maio Vencimento da quarta parcela 05 de junho Vencimento da quinta parcela 07 de julho Vencimento da sexta parcela 07 de agosto Vencimento da sétima parcela 08 de setembro Vencimento da oitava parcela 07 de outubro Vencimento da nona parcela 09 de novembro Vencimento da décima parcela 07 de dezembro Vencimento da décima primeira parcela

Principais dúvidas

Como consultar e imprimir o boleto?

A consulta o valor do IPTU 2020 e a impressão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) poderão ser efetuadas pelo site da Sefin, nas opções "parcela" ou "carnê".

Tem como parcelar o IPTU 2020?

Os contribuintes terão oportunidade de pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto, 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. Quem optar pelo parcelamento do imposto poderá fazê-lo em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 59,21, também com vencimento no quinto dia útil de cada mês. Os boletos da 2ª e 3ª cota única e, em caso de parcelamento, a partir da 2ª parcela, deverão ser retirados no site da Sefin.

Onde pagar o IPTU?

O pagamento do IPTU pode ser efetuado na rede bancária conveniada, nas agências lotéricas/CEF ou nas Farmácias Pague Menos mediante apresentação do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

Quem deve pagar o IPTU 2020? Inquilino paga?

De acordo com a Sefin, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, conforme o art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

A posse exercida pelo inquilino não se enquadra na definição do CTN, tendo em vista que lhe falta o "ânimo de domínio", ou seja, de poder ser proprietário.

Como calcular o IPTU?

IPTU é calculado sobre o valor venal do imóvel definido em lei.

Quem tem direito a isenção do IPTU?

Serão beneficiados com isenções 135.598 imóveis, sendo 107.290 casos de isenção pelo valor venal do imóvel (até R$ 72.567,51).

- Casos de Isenção:

• Pessoa Aposentada e Pensionista

• Ex-combatente

• Empregado Público Municipal

• Pessoa Inválida

• Pessoa Órfã Menor de Pai e Mãe

• Associação de moradores

• Sede de Clube Social

• Imóvel Locado ou cedido a órgão público Municipal

• Servidor Municipal

• Viúvo

• Imóvel locado ou cedido a templo religioso

• Polígono do Centro

Aposentado paga IPTU?

De acordo com a Sefin, as pessoas que são aposentadas e pensionistas estão enquadradas na categoria de isenção do IPTU.

O que acontece se não pagar o IPTU? (Não tem essa informação em outras matérias)

Como fazer para pagar o IPTU após o vencimento?

O contribuinte pode imprimir a 2ª via do boleto diretamente no site da Sefin ou ir aos postos de atendimento. Caso esteja na Dívida Ativa do Município, é preciso ir à Procuradoria Geral do Município.

Para que serve o IPTU?

O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é um imposto lançado todos os anos pelo município, todos os proprietários de imóveis na área urbana do País devem pagar este imposto.

Qual o destino da arrecadação destes impostos?

O valor pago é destinado para as despesas do município, não existindo uma vinculação específica para o montante do dinheiro arrecadado.

Como consultar o IPTU atrasado?

O boleto atrasado pode ser emitido no site da Sefin ou nos postos de atendimento. O contribuinte poderá ainda ir pessoalmente, em um dos postos de atendimento da secretaria. Se o débito já estiver inscrito na Dívida Ativa do Município o contribuinte pode acessar o portal da Procuradoria Geral do Município (PGM) e retirar o boleto para pagamento à vista ou parcelado. Para esta última opção o contribuinte deverá se dirigir à Procuradoria.

Serviço

No site da Sefin estão disponíveis os principais serviços, informações e formulários relativos ao IPTU 2020. Na página também é possível imprimir o DAM nas opções “Cota Única”, “Parcela” ou “Carnê”.