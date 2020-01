Inscrições para vagas de supermercado são esgotadas em menos de 48 horas

Diante da alta procura, as inscrições para as 130 vagas abertas da nova unidade do Supermercado Pinheiro foram encerradas na tarde dessa terça-feira (28). Os trabalhadores encaminhados participarão do processo seletivo entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro.

A nova unidade irá funcionar na Avenida Rogaciano Leite, mas, para participar da seleção, os candidatos precisarão se dirigir ao Sine no Centro (Rua Assunção, 699), nos turnos manhã e tarde.

Os candidatos pré-selecionados devem comparecer no órgão com os documentos originais (RG, CPF, CTPS) e caneta azul ou preta.

Oportunidades

As vagas serão para os setores de frente de loja, mercearia, padaria, hortifruti, frios, armazenagem, prevenção de perdas e limpeza.