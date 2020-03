Iguatemi vai funcionar de 12h às 20h como ação preventiva contra o coronavírus

Para ajudar na prevenção de casos contaminação do novo coronavírus, o Shopping Iguatemi afirmou que irá reduzir o horário de funcionamento a partir desta quarta-feira (18). O empreendimento ficará aberto das 12h às 20h.

A informação foi confirmada pela administração do shopping, que elaborou uma lista de medidas para ajudar na prevenção do novo coronavírus. O Estado já registrou pelo menos 9 casos de contaminação pelo COVID-19.

"Estamos muito atentos a todas as medidas de segurança necessárias e sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde do Brasil nos cuidados com a COVID-19. Sendo assim, intensificamos nossos esforços na limpeza e higienização e em procedimentos preventivos", afirmou o shopping em nota.

Além de diminuir o expediente, o Shopping divulgou uma lista com outras medidas de prevenção.

Confira:

Aumento da frequência e intensidade de limpeza de todas as superfícies comumente tocadas, incluindo assentos, portas, corrimãos, elevadores, diretórios e passeios. Colocação em diversas áreas do shopping de recipientes de álcool gel 70% para permitir às pessoas que transitem pelo shopping fazer a constante higienização das mãos. Redução em um terço do número de cadeiras e mesas das praças de alimentação, ampliando o distanciamento entre elas. Suspensão temporária dos serviços de empréstimo de cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e cadeiras motorizadas. Manutenção das portas de entrada do shopping abertas, para ter uma maior circulação do ar.



Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.